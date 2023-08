VOLKSWAGEN - Jetzt noch schnell aussteigen?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 118,660 € (XETRA)

Seit 2021 erleben wir in der Volkswagen-Aktie immer wieder das gleiche Spiel. Der Kursverlauf kurzfristig neue Tiefs zurück, von denen aus mittelfristige Bodenbildungsversuche starten. Am Ende aber können sich die Käufer nicht durchsetzen und das Spiel beginnt von vorne, nur eben auf einem tieferen Niveau.

Dieser Problematik müssen sich Anleger in Volkswagen auch aktuell wieder stellen. Gestern fiel die Aktie fast auf ein neues Jahrestief zurück, bevor eine heutige Gegenbewegung einsetzte. Damit versuchen die Bullen ein weiteres Mal, den Supportbereich um 116,50 EUR zu halten. Obwohl die Aktie derzeit deutlich im Plus notiert, reichen diese Gewinne nicht aus, um für eine Entspannung im Chartbild zu sorgen. Ganz im Gegenteil. Intraday machte sich der Widerstandsbereich ab 118,50 EUR bereits wieder bemerkbar. Dieser zieht sich problemlos bis in den 120er Bereich hin und erst wenn diese Zone nachhaltig überwunden werden kann, steigt die Chance auf der Longseite. Bis dahin muss das Kursgeschehen engmaschig verfolgt werden, denn es besteht die Gefahr, dass die Aktie weiter in Richtung 110 EUR und darunter nachgibt. Dabei sind selbst zweistellige Notierungen nicht ausgeschlossen.

Fazit: Wer als Investor in der Volkswagen-Aktie unterwegs ist, muss sich an dem letzten Strohhalm klammern, der sich aus charttechnischer Sicht momentan noch bietet. Gemeint ist der Unterstützungsbereich bei ca. 116 EUR. Mit diesem sind die Käufer zwar nicht chancenlos, zum aktuellen Zeitpunkt überwiegt gerade unterhalb von ca. 120/121 EUR aber das Risiko. Setzt sich dieses tatsächlich durch, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 110 EUR und tiefer gerechnet werden.

Volkswagen AG Vz.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)