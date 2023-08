Aktien New York: Deutliche Gewinne - Inflationsdaten beflügeln

NEW YORK (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Inflationsdaten haben den US-Börsen am Donnerstag wieder Schwung verliehen. Die Teuerung zog im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich an wie von Analysten im Schnitt erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg nach zwei Verlusttagen um 1,18 Prozent auf 35 537,19 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,19 Prozent auf 4520,88 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,56 Prozent auf 15 336,67 Punkte nach oben.

Im Trend ist die Inflation in den USA seit Juni 2022 gefallen. Volkswirte gehen von einem weiter nachlassenden Preisdruck aus. "Der an der Kernrate gemessene Inflationsdruck sollte in den nächsten Monaten recht niedrig bleiben", schreiben die Commerzbank-Experten. "Denn die Mieten, der wichtigste Ausgabenposten, steigen inzwischen langsamer, und Daten zu den Mieten bei Neuabschlüssen deuten darauf hin, dass der Aufwärtsdruck in Zukunft weiter nachlassen sollte."

Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank von großer Bedeutung sind. Die Fed hatte im Juli nach einer Pause die Zinsen erneut angehoben. Das weitere Vorgehen jedoch ließ sie offen./la/he