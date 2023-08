Apple – Korrektur birgt interessante Investmentchancen

Rund zehn Prozent hat die Aktie von Apple in den zurückliegenden 10 Tagen verloren. Damit wurden über 200 Milliarden US-Dollar ausradiert. Katalysator des Kurssturzes waren die Zahlen für das abgelaufene Quartal. So meldete Apple das dritte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang. Schwach präsentierte sich der Hardware-Sektor. Dabei wiegt der Absatzrückgang bei den iPhones besonders, denn dieses Segment ist für rund die Hälfte des Konzernumsatzes verantwortlich. Das Service-Geschäft mit App Store, iCloud, Apple Music und Apple TV+ legte zwar kräftig zu und bescherte dem Konzern auch höhere Margen als das Hardwarebereich. Den Umsatzrückgang im iPhone-Bereich konnten der Service-Sektor jedoch nicht auffangen.

Die Marktteilnehmer reagierten verunsichert. Auch zahlreiche Analysten stellen in diesen Tagen ihre Kursziele für die Apple-Aktie auf den Prüfstand. Dies birgt jedoch auch interessante Investmentchancen.

Trotz der schwachen Umsatzentwicklung meldete der Konzern aus Cupertino erneut einen starken Gewinn. Für das laufende Quartal erwartet Apple einen stagnierenden Umsatz. Gleichwohl wartete das Unternehmen zuletzt mit einigen interessanten Neuigkeiten auf. Im Mai wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 90 Milliarden US-Dollar gestartet. Das entspricht in etwa der Marktkapitalisierung der Allianz. Weniger Aktien heißt bei stagnierendem Konzerngewinn ein Anstieg des Gewinns pro Aktie. Offiziell ist zwar noch nichts bekannt. Es wird jedoch spekuliert, dass Apple möglicherweise im September das neue iPhone15 vorstellt. Dies könnte dem Absatz neuen Schwung geben. Für viel Kursfantasie sorgte in den zurückliegenden Monaten zudem, Pläne, KI-Technologien stärker in seine Produkte und Services einzubinden.

Aufgrund der Marktposition in den Wachstumsmöglichkeiten ist ein großer Teil der Analysten nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für den Titel gestimmt. Mit einem KGV von knapp 30 ist die Aktien jedoch kein Schnäppchen. Weitere Rücksetzer sind somit nicht auszuschließen.

Chart: Apple Widerstandsmarken: 182,14/187,05/196,50/ USD Unterstützungsmarken: 160,70/164,20/170,37/176,53 USD Die Aktie von Apple hat in den ersten sieben Monaten des Jahres kräftig zugelegt und bei USD 196,50 ein neues Allzeithoch markiert. In den zurückliegenden Tagen drehte das Papier jedoch nach Süden und testete bei USD 176,53 die Unterstützung auf Höhe der 61,8%-Retracementlinie. Die Bodenbildung auf diesem Niveau schürt die Hoffnung auf eine Gegenbewegung. Der RSI deutet einen Trendwechsel an. Der MACD läßt jedoch noch auf sich warten. Erste Signale für eine Erholung könnte es beim Ausbruch über USD 182,14 geben. In diesem Fall besteht die Chance auf eine Erholung bis USD 187,05. Kippt die Aktie jedoch unter USD 187,53 droht eine weitere Verkaufswelle bis USD 170,37 und im weiteren Verlauf bis USD 164,20 Apple in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 03.05.2022 –10.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Apple in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.08.2018– 10.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Discount Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet. Im Gegenzug sind diese Papiere meist deutlich günstiger als die Aktie selbst. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag auf Höhe des Cap oder darüber erhält der Investor am Laufzeitende den Cap ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Apple-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Discount-Zertifikat auf die Aktie von Apple für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Cap (obere Kurgrenze) in USD Finaler Beobachtungstag Apple HB9DQ3 150,29 175,00 15.12.2024 Apple HC783G 146,90 185,00 21.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.08.2023; 16:45 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Apple für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Knock-Out Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Apple HC3M1W 3,11 145,506636 145,506636 5,1 Open End Apple HC5UES 1,61 162,378802 162,378802 9,8 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.08.2023; 16:45 Uhr

Turbo Bear Open End auf Apple für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Knock-Out Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Apple HC8935 1,73 198,098956 198,098956 -9,6 Open End Apple HB1VWP 3,13 213,684523 213,684523 -5,3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.08.2023; 16:45 Uhr

