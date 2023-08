Bank Cler AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Bank Cler wächst weiter und erhöht Geschäftserfolg



10.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Im ersten Halbjahr 2023 steigert die Bank Cler den Geschäftserfolg deutlich auf 48,5 Mio. CHF (+14,0%). Dieser Erfolg ist das Resultat eines breit abgestützten Wachstums in den Geschäftsfeldern Privatkunden, Private Banking und Immobilienkunden gepaart mit einer höheren Effizienz der Vertriebsorganisation und der Nutzung von Synergien im Konzern BKB. So steigerte die Bank Cler sowohl das Kundenvermögen aus dem Einlagen- und Anlagegeschäft als auch das Hypothekarvolumen. Der Geschäftsertrag konnte auf 128,8 Mio. CHF (+2,6%) erhöht und der Geschäftsaufwand auf 75,1 Mio. CHF (-3,7%) gesenkt werden. Den Halbjahresgewinn steigerte die Bank Cler auf 21,5 Mio. CHF (+4,8%). «Der in der Strategie 2022-2025 definierte Fokus auf die Kernkompetenzen und die Geschäftsfelder Privatkunden, Private Banking und Immobilienkunden zeigt Erfolge. So konnten im ersten Halbjahr sowohl die Anlagen als auch die Hypotheken gesteigert und damit der Wachstumskurs weiter fortgesetzt werden.»

Samuel Meyer, CEO Bank Cler Wachstum durch zielbasierte Beratung und bedürfnisorientierte Dienstleistungen

Aufgrund der zielbasierten Beratung und der auf die Kundenbedürfnisse ausgerichteten Produkte und Dienstleistungen wächst die Bank Cler im ersten Halbjahr 2023 breit abgestützt. Das Kundenvermögen konnte um 0,4 Mrd. CHF auf 16,9 Mrd. CHF (+2,6%) gesteigert werden. Insbesondere das Sparkonto Plus mit seinem attraktiven Zins von bis zu 1,65% p.a. ist sehr beliebt. Auch im Anlagegeschäft mit Privatkunden und im Private Banking verzeichnet die Bank Cler eine zunehmende Nachfrage. So konnte die Anzahl Vermögensverwaltungsmandate im ersten Halbjahr 2023 um 5,8% erhöht werden. Bei der Anlagelösung Bank Cler, bei welcher die Kundinnen und Kunden bereits ab einem Anlagebetrag von 1 CHF von den Vorteilen einer professionellen Vermögensverwaltung profitieren können, hat die Kundenbasis um 2,0% zugenommen. Auch Festgelder und Kassenobligationen sowie weitere Produkte mit attraktiven Zinssätzen werden wieder verstärkt nachgefragt. Der deutliche Zinsanstieg, die konstant hohe Nachfrage nach Wohneigentum sowie eine zunehmende Verunsicherung bei der Preisentwicklung am Immobilienmarkt führen zu einem höheren Beratungsbedürfnis der Privat- und Immobilienkunden. Das weitere Wachstum des Hypothekargeschäfts zeigt, dass die Kundinnen und Kunden auf die langjährige Erfahrung und Expertise der Bank Cler vertrauen. So verzeichnet die Bank Cler im Hypothekargeschäft im ersten Halbjahr 2023 ein Wachstum von 0,2 Mrd. CHF auf 16,6 Mrd. CHF (+1,3%). Insgesamt resultiert ein Geschäftsertrag in Höhe von 128,8 Mio. CHF (+2,6%). Positives Kundenerlebnis durch Einfachheit und effiziente Abläufe

Die Bank Cler bietet ihren Kundinnen und Kunden sowohl in den modernen Geschäftsstellen als auch über die digitalen Kanäle ein positives Kundenerlebnis. So ist die Nutzerzahl der Neobanking-App Zak, welche eine einfache Abwicklung der täglichen Bankgeschäfte ermöglicht, innerhalb eines Jahres um 8 400 Kunden gewachsen. Das einfache Banking, der neue Beratungsansatz sowie eine auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Ausgabenpolitik reduzieren den Geschäftsaufwand um 2,9 Mio. CHF auf 75,1 Mio. CHF (-3,7%). Der höhere Geschäftserfolg und der tiefere Geschäftsaufwand reduzieren die Cost-Income-Ratio auf 58,7% (30.6.2022: 62,7%). Damit nähert sich die Bank Cler dem strategischen Zielwert von 2025, welcher bei 55,0% liegt. Sicherheit und Stabilität ermöglichen Umsetzung der Wachstumsambitionen

Das gute operative Ergebnis ermöglicht eine weitere Stärkung der Kapitalbasis durch die fortlaufende Erhöhung der Reserven um insgesamt 18,6 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2023. Im Ergebnis resultiert ein Halbjahresgewinn von 21,5 Mio. CHF (+4,8%). Ausblick: Höherer Geschäftserfolg für 2023 erwartet

Die Bank Cler rechnet im zweiten Halbjahr 2023 mit einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld, welches entsprechende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und das Hypothekargeschäft hat. Durch das höhere Zinsniveau wird eine Steigerung des Geschäftsertrags erwartet. Es wird weiterhin in die Mitarbeitenden, in zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen sowie in die digitalen Kanäle investiert. Im Ergebnis rechnet die Bank Cler mit einem Geschäftserfolg über dem Vorjahresniveau. Weitere Auskünfte erteilt:

Natalie Waltmann

Leiterin Kommunikation

Bank Cler AG, CEO Office

Telefon: +41 (0)61 286 26 03

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch Kurzprofil

Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Bank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privat- und Immobilienkunden sowie auf das Private Banking ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm: Die Bank Cler macht das Bankgeschäft einfach und verständlich und berät auf Augenhöhe. Sie ist in allen Sprachregionen mit Geschäftsstellen vertreten. Zudem hat die Bank Cler mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank. Wichtige Daten und Downloads

Auf der Website www.cler.ch sind Medienmitteilungen (direkter Link) sowie aktuelle Informationen ab Publikationsdatum abrufbar. Diese beinhalten unter anderem weitere Angaben zur Geschäftstätigkeit und -entwicklung.

