Börsen weiten nach US-Inflationsdaten Gewinne aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Erleichterung nach den US-Inflationsdaten hat für gute Stimmung an den Aktienmärkten gesorgt.

Der deutsche Leitindex Dax baute nach der Veröffentlichung der nur leicht erhöhten US-Verbraucherpreise am Donnerstag seine Gewinne aus und notierte 0,8 Prozent höher bei 15.975 Punkten. Der europäische EuroStoxx50, gewann 1,2 Prozent auf 4370 Zähler. Auch die wichtigsten US-Indizes eröffneten im Plus.

Die US-Inflationsrate stieg im Juli um 3,2 Prozent und damit weniger als die von Analysten im Schnitt erwarteten 3,3 Prozent. Zwar hatten die Verbraucherpreise im Juni nur um 3,0 Prozent zugelegt, die Investoren hoffen aber, dass die US-Notenbank Fed trotz dieses Anstiegs bei ihrer nächsten Sitzung eine Zinserhöhungspause einlegt. "Die Juli-Inflationsrate gibt der Fed grünes Licht für die ersehnte Zinspause", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Die Analysten der Commerzbank stimmten dem zu: "Wir sehen uns daher in der Ansicht bestätigt, dass die Fed mit der Zinserhöhung am 25./26. Juli am Gipfel angelangt ist und keine weiteren Zinserhöhungen zu erwarten sind."

US-ANLEIHE-RENDITEN FALLEN - DOLLAR BLEIBT IM MINUS

Die Daten schlugen vor allem am US-Anleihemarkt große Wellen. Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds fiel im Gegenzug zum steigenden Kurs auf 3,995 Prozent nach zuvor 4,030 Prozent. Die Investoren am Devisen- und Rohstoffmarkt zeigten sich dagegen gelassen. Der Dollar-Index weitete zeitweise seine Verluste aus und verlor bis zu 0,7 Prozent, pendelte sich aber schnell wieder bei seinem ursprünglichen Minus von 0,4 Prozent auf 102,05 Punkte ein. Auch der Goldpreis baute seinen Sprung um bis zu 0,8 Prozent wieder ab und lag wie zuvor rund ein halbes Prozent höher bei 1925 Dollar je Feinunze.

Für gute Laune am Aktienmarkt sorgte unterdessen eine ganze Serie starker Quartalsergebnisse, die die Anleger etwa in den Versicherungssektor lockte. So stiegen die Aktien der Münchener Rück nach einer optimistischen Prognose um 2,5 Prozent. Auch Allianz und Zurich Insurance überzeugten mit ihren Bilanzen. Dies verhalf dem europäischen Branchenindex zu einem Plus von knapp zwei Prozent.

Mit Erleichterung aufgenommene Zahlen ermunterten Anleger auch zum Einstieg bei LEG Immobilien. Die Aktien der Immobilienfirma steigen um 4,5 Prozent. Der für die Beurteilung des operativen Geschäfts wichtige Mittelzufluss AFFO stieg um mehr als das Doppelte auf 63,7 Millionen. Im Windschatten von LEG gewannen Vonovia, TAG Immobilien. Aroundtown und Grand City bis zu 5,4 Prozent.

SIEMENS-AKTIEN GRÖSSTE DAX-VERLIERER

Nach unten ging es dagegen unter anderem für Siemens. Die Aktien des Münchner Technologiekonzerns, lange als Bollwerk gegen die schwächelnde Konjunktur gesehen, rutschten nach Zahlen um 4,5 Prozent ab und waren damit die größten Verlierer im Dax. "Geht es Siemens nicht gut, geht es der deutschen Wirtschaft nicht gut", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets.

In Österreich schickte ein enttäuschender Geschäftsbericht die Anteilsscheine des österreichischen Ziegelherstellers Wienerberger mit einem Minus von knapp zwölf Prozent auf Talfahrt. Laut Michael Marschallinger, einem Analysten der österreichischen Bank Erste Group, ist die Kursreaktion vor allem auf den starken Umsatz- und Volumenrückgang in Osteuropa zurückzuführen. "Die Analysten befürchten, dass dies in den nächsten Quartalen auch auf Westeuropa übergreifen könnte."

Die Hoffnung auf eine Welle einkaufswilliger Touristen aus China stützte unterdessen die Titel von Luxus-Riesen wie LVMH, Kering und Hermes, die zwischen 1,6 und 2,5 Prozent zulegten. Die Volksrepublik hob die aus der Pandemiezeit stammenden Beschränkungen für Gruppenreisen in mehrere westliche Länder auf.

(Bericht von Zuzanna Szymanska und Hakan Ersen; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)