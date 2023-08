dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.08.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/USA: Inflationsrate steigt weniger als erwartet

WASHINGTON - Die Inflation in den USA hat im Juli etwas angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen deutlich zu

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet stark gestiegen. In der vergangenen Woche legte die Zahl der Hilfsanträge um 21 000 auf 248 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg erwartet, waren im Schnitt aber nur von 230 000 Anträge ausgegangen.

USA: Inflationsrate steigt moderater als erwartet

WASHINGTON - Die Inflation in den USA hat im Juli etwas angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg der Inflationsrate auf 3,3 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Rate noch deutlich auf 3,0 Prozent gefallen.

Scholz: Fachkräftemangel wird Deutschland lange beschäftigen

WALTERSHAUSEN - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in der Sicherung des Fachkräftebedarfs eine der größten Herausforderungen, denen sich Deutschland in den nächsten Jahrzehnten stellen müsse. Es sei in den kommenden 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren eine Hauptaufgabe, alle Möglichkeiten zu nutzen, damit jeder junge Mensch eine gute Berufsausbildung erhalte, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Unternehmensbesuch im thüringischen Waltershausen. Es gehe auch darum, Menschen, die im Berufsleben stehen, weiterzubilden und Fachkräfte aus dem Ausland anzulocken.

ROUNDUP 2: Biden will US-Investitionen in Zukunftstechnik in China bremsen

WASHINGTON/PEKING - Im Technologie-Wettstreit mit China wollen die USA amerikanische Investitionen in Zukunftsbereiche wie Halbleiter und Künstliche Intelligenz in dem Land einschränken. Washington wirft Peking vor, US-Investitionen auszunutzen, um militärische Fähigkeiten auszubauen. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist seit Langem schwer angespannt, auch wirtschaftlich. Der Schritt von US-Präsident Joe Biden könnte die Spannungen weiter verstärken.

Italien: Inflationsrate sinkt etwas stärker als erwartet

ROM - In Italien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Juli etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Die nach europäischer Methode (HVPI) berechnete Inflationsrate fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung in Rom mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung um 0,1 Prozentpunkte nach unten revidiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung und damit mit 6,4 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Biden reguliert US-Investitionen in sensible chinesische Technologien

WASHINGTON - US-Präsident Joe Biden nimmt inmitten großer Spannungen China ins Visier und will bestimmte US-Investitionen regulieren. Biden erließ am Mittwoch (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret mit dem Ziel, sensible Technologien zu schützen. Washington wirft Peking vor, US-Investitionen auszunutzen, um seine militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. "Wir wollen China daran hindern, sich die fortschrittlichsten Technologien zu beschaffen und zu nutzen, um die militärische Modernisierung voranzutreiben und die nationale Sicherheit der USA zu untergraben", sagte ein Vertreter der US-Regierung. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist seit Langem schwer angespannt, auch wirtschaftlich.

Kreise: Mechanismus zur Auszahlung von 'Klimageld' wohl ab 2025

BERLIN - Zur Auszahlung eines sogenannten "Klimagelds" soll nach Plänen aus der Ampel-Regierung voraussichtlich ab 2025 ein Mechanismus zur Verfügung stehen, mit dem CO2-Einnahmen direkt an Bürger gezahlt werden können. "Sobald dieser Auszahlungsweg anwendbar ist, muss grundsätzlich neu über die Verwendung der Einnahmen entschieden werden", hieß es am Donnerstag aus Kreisen des Finanzministeriums. Dann sollten die Subventionspläne innerhalb des Klima- und Transformationsfonds auf den Prüfstand kommen. SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag ein "Klimageld" angekündigt, um Bürgerinnen und Bürger beim CO2-Preis zu entlasten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl