EURO STOXX 50® - Diese Unterstützung sollten Sie kennen!

Nach der Einordnung in Sachen „Marktbreite“ möchten wir im zweiten Schritt auch noch die charttechnischen Perspektiven des Euro Stoxx 50® unter die Lupe nehmen. Auch für die europäischen Standardwerte startete der August mit einem neuen Bewegungshoch (4.492 Punkte). Da der wichtige „Deckel“ aus diversen Hochs der letzten zwei Jahre bei gut 4.400 Punkten inzwischen aber wieder unterschritten wurde, besteht eine latente Fehlausbruchsgefahr. Das aktuelle Risiko spiegeln auch verschiedene Indikatoren wider. So mahnt der MACD aktuell zur Vorsicht, während der RSI eine negative Divergenz ausweist. In diesem Umfeld gilt es vor allem, nach Rückzugsbereichen Ausschau zu halten. Hervorheben möchten wir dabei die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 4.210/4.197 Punkten, deren charttechnische Bedeutung durch die hier ebenfalls verlaufende 38-Wochen-Linie (akt. bei 4.221 Punkten) noch zusätzlich untermauert wird. Am wichtigsten ist aber zweifelsohne, dass im Fall eines Bruchs dieser Bastion die Kursentwicklung seit dem Frühjahr als Topbildung mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von knapp 300 Punkten interpretiert werden müsste.

EURO STOXX 50® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

