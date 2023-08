ILLUMINA - Prognosesenkung! Ein Albtraum für Investoren!

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 184,490 $ (Nasdaq)

Über die Illumins-Aktie berichtete ich in diesem Jahr wiederholt und dabei zumeist über Negatives. Die Pläne des aktivistischen Investors Carl Icahn waren schon fast das Highlight. Gestern nach Börsenschluss folgte der nächste Nackenschlag für Investoren. Kernaussage: Das Jahr 2023 wird nicht nur schlechter als 2022, es wird richtig übel.

Gingen Analysten bis dato von einem Umsatz von 4,89 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD aus, strich das Management die Jahresprognose völlig zusammen. Der Hersteller von Anlagen zur Gensequenzierung erwartet auf GAAP-Basis einen Jahresverlust zwischen 2,08 und 1,93 USD je Aktie. Auf Non-GAAP-Ebene soll der Gewinn eine Spanne zwischen 0,75 und 0,90 USD erreichen. Der Umsatz soll gegenüber 2022 gerade einmal um 1 % wachsen, nachdem er 2022 ebenfalls nur um gut 1 % zugelegt hatte.

Horrorprognose, Horrorbewertung

Nun könnte man schreiben, damit dürfte das fundamentale Tief erreicht sein und die Aktie perspektivisch sich in den kommenden Monaten/Jahren wieder nach oben arbeiten. Doch dabei gibt es das ein oder andere Problem.

Zunächst einmal müssen Analysten ihre Prognosen erneut zusammenstreichen. In der Tabelle unten findet ihr die für 2023 aktualisierte Unternehmensprognose. Der Wert für 2024 stammt noch von Analystenseite, ist aktuell aber viel zu hoch. Doch selbst auf Basis dieser Schätzung kommt Illumina auf ein KGV von 58. Der Free Cashflow lag in den ersten sechs Monaten 2023 bei gerade einmal 16 Mio. USD, die Marktkapitalisierung bei über 29 Mrd. USD. Selbst im besten Jahr der Firmenhistorie kam Illumina nur auf einen Free Cashflow von 891 Mio. USD. Sollte das Unternehmen also diesen Wert, wie aktuell noch erwartet, 2026 mit 922 Mio. USD toppen, läge das Kurs-Cashflow-Verhältnis auf Basis dieser optimistischen Prognose bei 32. Kurzum: Es könnte sich niemand beschweren, wenn sich die Aktie von Illumina aus fundamentaler Sicht noch einmal halbieren würde.

Fazit: Seit ich Illumina verfolge, ist die Aktie teuer bewertet. Das ging bei deutlich zweistelligen Wachstumsraten zum Teil auch in Ordnung. Warum die Aktie aktull nicht deutlich tiefer steht, bleibt mir dennoch ein Rätsel. Vielleicht haben hier weiter Großinvestoren wie Icahn ihre Finger im Spiel und stabilisieren den Kurs. Heute dürfte der Biotech-Titel jedenfalls ein neues Mehrjahrestief markieren und bleibt für mich bis auf Weiteres uninteressant.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 4,58 4,63 5,71 Ergebnis je Aktie in USD 2,12 0,83 3,17 Gewinnwachstum - 281,93% KGV 87 222 58 KUV 6,4 6,3 5,1 PEG neg. 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Illumina-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)