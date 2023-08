Ölpreise gegen etwas nach - knapp unter Neun-Monats-Hoch

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete im Mittagshandel 87,43 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig um 19 Cent auf 84,21 Dollar.

Zur Wochenmitte waren die Preise für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA jeweils auf die höchsten Stände seit November geklettert. Der jüngste Anstieg der Ölpreise wurde am Markt mit der Sorge begründet, dass russische Öllieferungen durch den Krieg gegen die Ukraine leiden könnten.

Seit dem Morgen wurden die Ölpreise allerdings durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gebremst, wie es von Marktbeobachtern hieß. Am Mittwoch hatte die US-Regierung für die vergangene Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um fast sechs Millionen Barrel gemeldet. Steigende US-Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise./jkr/jsl/mis