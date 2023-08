Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Wärmepumpen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Wärmepumpen:

"Kein Wunder, dass zuletzt die Zahl der Anträge auf eine geförderte Wärmepumpe deutlich gesunken ist. Solange die Dinge ungewiss sind, halten sich die Leute eben zurück. Das heißt nicht, dass damit ein Plus an Klimaschutz im Gebäudesektor für alle Zeiten verspielt ist. Aber es kommt wohl später, was die ohnehin ehrgeizigen Wärmewende-Ziele der Ampel unrealistischer macht. Das ist eben das Ergebnis, wenn man das Pferd am falschen Ende aufzäumt - also nicht zuerst das anpackt, was wie die Energieberatung und der Sanierungsfahrplan sinnvollerweise an den Anfang eines großen Umbau-Vorhabens gehört."/ra/DP/jha