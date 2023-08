ROUNDUP: Defekt an Schiffshebewerk sorgt für Stau auf Elbe-Seitenkanal

LÜNEBURG (dpa-AFX) - Ein Defekt am Schiffshebewerk in Scharnebeck bei Lüneburg hat für Stau bei der Schifffahrt auf dem Elbe-Seitenkanal geführt. In der Folge stauten sich am Donnerstag nördlich und südlich des Hebewerkes insgesamt rund 40 Binnenschiffe an Anlegestellen auf dem Elbe-Seitenkanal, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion in Lüneburg sagte. Gemeldet worden sei der Defekt bereits am Mittwoch.

Am Donnerstagnachmittag konnte das Hebewerk wieder passiert werden, wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes sagte. Die planmäßigen Arbeiten am anderen Trog, einer der beiden Seiten des Hebewerks, wurde demnach unterbrochen, damit die Schiffe weiterfahren können.

Um was genau für einen Defekt es sich handelte, war zunächst nicht klar. Wie der NDR unter Berufung auf einen Projektleiter beim Schiffshebewerk berichtete, soll eine Schweißnaht an einem der beiden Tröge des Hebewerks gebrochen sein. Der Trog habe in der Folge sofort stillgelegt werden müssen.

Der Elbe-Seitenkanal verbindet die Elbe über 115 Kilometer mit dem Mittellandkanal nahe Wolfsburg. Mit dem Schiffshebewerk in Scharnebeck überwinden Binnenschiffe wie in einem überdimensionalen Fahrstuhl 38 Höhenmeter. Früheren Angaben zufolge passieren jährlich mehr als 20 000 Schiffe das Schiffshebewerk./len/DP/zb