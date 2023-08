SIEMENS bricht nach den Zahlen ein! Verkaufen!?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 146,480 € (XETRA)

Siemens legte heute früh zahlen für das abgelaufene Quartal vor und die kommen im Markt im vorbörslichen Handel gar nicht gut an. Auf Tradegate verliert die Aktie weit über 3,50 % und fällt damit auf ein neues Zwischentief zurück. Die Abwärtsbewegung der letzten Tage setzt sich somit direkt und dynamisch weiter fort. In dieser bereits angeschlagenen Situation hätten Anleger gute Quartalszahlen sehen wollen. Stattdessen enttäuschte Siemens gleich mehrfach. So blieb beispielsweise der Gewinn je Aktie mit 1,78 EUR unter den Erwartungen von 1,95 EUR zurück. Beim Umsatz gingen Analysten von 19,3 Mrd. EUR aus, tatsächlich wurden es nur 18,9 Mrd. Entsprechend schnell gab es auch schon die ersten negativen Analystenkommentare. Wer heute im Tagesverlauf newstechnisch auf dem Laufenden bleiben will, für den habe ich hier die Newsseite verlinkt.

Alles muss raus?

Kurzfristig ist die Siemens-Aktie mit den aktuellen Verkäufen natürlich angeschlagen. Der Blick auf den Chart zeigt jedoch, dass man nicht gänzlich chancenlos ist. Der Preisbereich um 140 EUR stellte im gesamten Jahr eine wichtige Unterstützungszone dar. Schwierig wird es jedoch, wenn diese nachhaltig nach unten durchbrochen wird. Dann könnte man in der Aktie eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen, mit der ein mittelfristiger Abwärtstrend etabliert werden könnte. Abgaben auf 120-114 EUR wären dann möglich.

Sollte dieses bärische Szenario noch einmal abgewendet werden können, in dem der angesprochene Unterstützungsbereich verteidigt wird, würde ich im Gegenzug noch nicht von einem neuen Bullenmarkt bzw. Aufwärtstrend sprechen. Dafür müssten die Käufer erst einmal die Pflicht erfüllen und das wäre eine Range zwischen ca. 140/135 EUR auf der Unterseite und dem Widerstandsbereich ab ca. 150 EUR.

Fazit: Der Tradinghimmel in der Siemens-Aktie zieht sich weiter zu, aber noch kommen ein paar Sonnenstrahlen durch. Unklar ist momentan noch, ob sich der Himmel wieder aufklären kann oder es zum Gewitter kommt. Vor diesem Hintergrund würde ich mich mit größeren Aktionen derzeit etwas zurückhalten und das Risiko der eigenen Position etwas reduzieren. Heute Abend dürften wir schon ein wenig schlauer sein, wenn wir sehen, ob die Bullen den Supportbereich um 140 EUR noch wahrnehmen können. Müsste ich für Siemens ein Rating vergeben, läge dies aktuell zwischen Halten und Verkaufen.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Siemens AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)