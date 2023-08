Starke Bilanzen stützen Börsen - US-Inflation im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Eine Reihe starker Firmenbilanzen hat die europäischen Börsen am Donnerstag ins Plus gehievt.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Vormittag 0,6 Prozent höher bei 15.944 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, kletterte um ein Prozent auf 4361 Zähler.

"Ob dies bis zum Ende der Sitzung anhält, könnte letztlich vom US-Inflationsbericht abhängen", sagte Craig Erlam, Analyst vom Handelshaus Oanda. Die Investoren erhoffen sich daraus Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter haben die Teuerungsrate mit ihrem Zins-Marathon auf 3,0 Prozent gedrückt und damit in Sichtweite des Ziels von 2,0 Prozent. Für Juli rechnen Experten mit einem erneuten Anstieg der Rate auf 3,3 Prozent.

Die Analysten zeigten sich allerdings optimistisch. "Nachdem die Fed in den letzten Monaten zu einem eher schrittweisen Vorgehen übergegangen ist, muss schon etwas Großes geschehen, damit sie eine weitere Zinserhöhung in Betracht zieht", sagte Erlam. Eine positive Überraschung könne die Märkte dagegen wieder in Begeisterung versetzen - vor allem, wenn die Gesamtinflation unter drei Prozent fällt, was aus psychologischer Sicht ein wichtiger Moment sein könnte.

BILANZEN IM BLICK - VERSICHERER UND IMMOBILIENWERTE GEFRAGT

Inzwischen lockte eine Serie starker Quartalsergebnisse Anleger in den Versicherungssektor. So steigen die Aktien der Münchener Rück nach einer optimistischen Prognose um zwei Prozent. Auch Allianz und Zurich Insurance überzeugen mit ihren Bilanzen. Dies verhalf dem europäischen Branchenindex zu einem Plus von knapp zwei Prozent.

Mit Erleichterung aufgenommene Zahlen ermunterten Anleger auch zum Einstieg bei LEG Immobilien. Die Aktien der Immobilienfirma steigen um gut vier Prozent. Der für die Beurteilung des operativen Geschäfts wichtige Mittelzufluss AFFO stieg um mehr als das Doppelte auf 63,7 Millionen. Im Windschatten von LEG gewinnen Vonovia, TAG Immobilien. Aroundtown und Grand City bis zu knapp sechs Prozent.

Nach unten ging es dagegen unter anderem für Siemens. Die Aktien des Münchner Technologiekonzerns, lange als Bollwerk gegen die schwächelnde Konjunktur gesehen, rauschten nach Zahlen um 5,4 Prozent nach unten. "Geht es Siemens nicht gut, geht es der deutschen Wirtschaft nicht gut", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets.

Die Hoffnung auf eine Einkaufstourismus-Welle aus China stützte unterdessen die Titel von Luxus-Riesen wie LVMH, Kering und Hermes, die zwischen ein und zwei Prozent zulegten. Die Volksrepublik hat die aus der Pandemiezeit stammenden Beschränkungen für Gruppenreisen in mehrere westliche Länder aufgehoben.

DOLLAR GIBT NACH - RUSSISCHE NOTENBANK STÜTZT RUBEL

Die Erwartung, dass die Fed trotz des voraussichtlichen Anstiegs der US-Teuerungsrate eine Zinspause einlegt, drückte den Dollar-Index um 0,3 Prozent ins Minus. "Der Markt geht davon aus, dass die Gesamtinflation zwar steigen wird, aber der Fed wird das nichts ausmachen, weil es an Basiseffekten liegt", sagte Jane Foley, Devisen-Expertin der Rabobank. Die Inflation blieb im Juli des vergangenen Jahres unverändert. Daher erwarten die Analysten, dass jeder kleiner Preisanstieg zu einer höheren Jahresrate führt.

Der Verkauf von Devisenbeständen durch die russische Notenbank bereitete der Talfahrt der Landeswährung ein vorläufiges Ende. Im Gegenzug fielen Dollar und Euro um 0,5 und 0,9 Prozent auf 97,67 beziehungsweise 107,63 Rubel. Die Zentralbank wird bis auf weiteres Fremdwährungen im Volumen von umgerechnet 21,5 Millionen Euro pro Tag verkaufen. Bislang waren Käufe von 4,7 Millionen Euro täglich erwartet worden.

