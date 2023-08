US-Inflationsdaten lassen Anleger erst einmal kalt

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben den deutschen Aktienmarkt nicht merklich bewegt. Der deutsche Leitindex Dax notierte am Nachmittag 0,3 Prozent im Plus bei 15.907 Punkten.

Die Inflation in den USA zog im Juli zwar etwas an, blieb mit 3,2 Prozent aber ein klein wenig unter der Erwartung von Volkswirten. Die Inflation ist ein wichtiger Signalgeber für die US-Notenbank Fed im laufenden Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung. Hoffnungen auf eine Zinspause der Fed im September könnten nun wieder neue Nahrung bekommen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,03 Prozent auf 28.314,50 Punkte zu. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund ein Prozent.

Im Fokus stand zudem die Berichtssaison mit allein sieben Konzernen aus dem Dax. Hier war Siemens die größte Enttäuschung. Der Technologiekonzern verfehlte im abgelaufenen Quartal die Erwartungen von Analysten. Vor allem die Sparte Digital Industries enttäuschte die Marktteilnehmer. Der Kurs der im Dax schwer gewichteten Aktien rutschte um mehr als vier Prozent ab.

Höhere Preise und geringere Schäden durch Naturkatastrophen trieben den Versicherer Allianz im zweiten Quartal überraschend stark an. Die Titel gewannen im Dax mehr als drei Prozent. Auch für Munich Re ging es nach Zahlenvorlage um gut zwei Prozent hoch. Mit einem Plus von fast vier Prozent schnitten Hannover Rück noch besser ab. Der Rückversicherer hatte bereits am Vortag über seine Geschäftsentwicklung berichtet.

Der Euro kostete nach den Verbraucherpreisdaten aus den USA 1,1043 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0968 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,49 Prozent am Vortag auf 2,56 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,38 Prozent auf 124,39 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 132,64 Punkte.