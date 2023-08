AMAZON - Jetzt Vorsicht bei Käufen!

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 138,560 $ (Nasdaq)

In der Amazon-Aktie könnte es temporär ungemütlich werden. Charttechnisch „dunkle Wolken“ ziehen im laufenden Aufwärtstrend auf. Dazu gehören der langfristig zentrale Widerstandsbereich bei 140-150 USD sowie die kurzfristige Übertreibung im laufenden Aufwärtstrend.

Beginnen wir zunächst beim angesprochenen Widerstandsbereich. Der langfristige Chart zeigt, wie wichtig die Schaltstelle bei 140-150 USD ist. Zunächst wurde die Aktie lange Zeit oberhalb dessen gehandelt und nachdem der Kurs 2022 darunter zurückfiel, wirkte dieser Preisbereich als Widerstand. Genau hier sind auch die Kurse in den vergangenen Tagen nach unten abgeprallt.

Der zweite Risikofaktor besteht in der jüngsten Kaufwelle ab Anfang Mai. In einem dynamischen Trend legte der Kurs um über 30 % zu. Die anschließende kleine Konsolidierung wurde am 4. August infolge der Quartalszahlen mit einem Aufwärtsgap unter hohem Volumen beendet. Dabei drang die Aktie in den bereits angesprochenen Widerstandsbereich vor.

Fazit: Noch ist der Aufwärtstrend in der Amazon-Aktie ungebrochen bullisch. In den nächsten Tagen bzw. Wochen könnte es jedoch ungemütlicher werden. Es besteht die Gefahr einer größeren Konsolidierung und Korrektur, wobei die Kurse auch noch einmal auf und unter 125 USD zurückfallen könnten. Alternativ dazu zeigt sich der Aufwärtstrend extrem dynamisch und den Bullen gelingt es, die Widerstandszone bis hin zu ca. 150 USD nachhaltig zu überwinden. In diesem Fall wäre die Aktie zurück in der Range vom vorletzten Jahr, was durchaus Notierungen bei 170/180 und sogar 190 USD möglich machen würde.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Amazon.com Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)