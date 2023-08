Christian Kunsch übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung am Hamburger Flughafen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der bisherige Geschäftsführer des Hamburger Flughafens, Christian Kunsch, rückt Anfang kommenden Jahres an die Spitze der Unternehmensleitung. Er übernehme am 1. Januar den Vorsitz der Geschäftsführung von Michael Eggenschwiler, der nach mehr als 20 Jahren Ende 2023 in den Ruhestand gehe, teilte der Flughafen am Freitag mit. Neu in das Gremium berufen werde die bisherige Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft, Berit Schmitz. Sie trete ihr Amt spätestens zum 1. April an. Der Flughafen Hamburg ist der größte Airport im Norden und der fünftgrößte in Deutschland.

Im Coronajahr 2022 verzeichnete der Hamburg Airport nach eigenen Angaben 11,1 Millionen Fluggäste. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 waren es mehr als 17 Millionen. Derzeit fliegen rund 55 Airlines mehr als 120 nationale und internationale Ziele ab Hamburg direkt an. Gesellschafter des teilprivatisierten Flughafens sind die Hansestadt Hamburg mit 51 Prozent sowie die AviAlliance GmbH mit 49 Prozent. Sie ist auch an den Flughäfen Athen, Budapest, Düsseldorf und San Juan in Puerto Rico beteiligt.

Kunsch, bereits seit 2019 Geschäftsführer am Airport, betonte, "wir spüren zurzeit, wie stark die Nachfrage nach Flugreisen wieder anzieht". Hier gelte es, die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Infrastruktur und Luftfahrt-Technologie voranzutreiben, beschrieb er die Ziele seiner künftigen Arbeit. Schmitz, Bankkauffrau und Betriebswirtin, sagte: "Nach der Coronapandemie gilt es nun, das Wachstum im Luftverkehr wieder abzubilden und die Herausforderungen der Zukunft in Angriff zu nehmen." Vor ihrem Wechsel nach Hamburg war Schmitz unter anderem in der Geschäftsleitung des Flughafens Hannover.