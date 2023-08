EQS-News: Euroboden GmbH – One Square und Heuking Kühn vertreten Anleihegläubiger auch in der Insolvenz

Emittent / Herausgeber: One Square Advisors GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

Euroboden GmbH – One Square und Heuking Kühn vertreten Anleihegläubiger auch in der Insolvenz



11.08.2023 / 17:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Euroboden GmbH – One Square und Heuking Kühn vertreten Anleihegläubiger auch in der Insolvenz EUROBODEN GmbH stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und sagt Gläubigerversammlungen ab

EUROBODEN GmbH verweigerte Gespräche mit Vertretern der Anleihegläubiger

One Square und Heuking Kühn ergreifen Maßnahmen, um Insolvenz in Eigenverwaltung zu verhindern und bemühen sich um Sitz im Gläubigerausschuss

Wahl eines gemeinsamen Vertreters

München, 11. August 2023 – Die Euroboden GmbH hat am heutigen 11. August 2023, einen Antrag auf Insolvenzeröffnung beim Amtsgericht in München gestellt und die einberufenen Gläubigerversammlungen für die von der Gesellschaft emittierten Anleihen, namentlich der 5,5%-Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YNXQ5 / WKN A2YNXQ) und der 5,5%-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289EM6 / WKN A289EM), abgesagt. Im Rahmen dieser Gläubigerversammlungen sollte über umfangreiche Änderungen der Anleihebedingungen abgestimmt werden.



One Square und Heuking Kühn haben die Gesellschaft wiederholt aufgefordert, in Gespräche einzutreten. Die Gesellschaft hat seit der Einladung zur Gläubigerversammlung die Gespräche mit Vertretern der Anleihegläubiger, auch unter NDA, verweigert.



Insgesamt haben sich Gläubiger der Euroboden Anleihen mit einem Nominalvolumen von EUR > 24 Mio bei One Square und Heuking Kühn registriert und Vollmachten mit einem Nominalvolumen von EUR > 19 Mio erteilt. Anleihegläubiger, die sich ebenfalls von One Square und Heuking Kühn vertreten lassen möchten, können sich weiterhin unter



Über 20% der Anleihegläubiger insgesamt haben One Square und Heuking Kühn mit der Vertretung Ihrer Interessen beauftragt. Oberstes Ziel ist es nun die Hoheit über das Verfahren zu erlangen und den Prozess maßgeblich zu steuern

die Insolvenz in Eigenverwaltung zu verhindern

die Interessen der Gläubiger zu wahren

das Vermögen zu erhalten und nicht dem bisherigen Management zu überlassen Das Management der Gesellschaft hat durch ihre Verweigerungshaltung im bisherigen Prozess jegliches Vertrauen verspielt und agiert erneut ohne Berücksichtigung der Wünsche ihrer Anleihegläubiger. Wir sehen hier die Interessen der Gläubiger massiv gefährdet und bemühen uns daher auch um einen Sitz im Gläubigerausschuss.



In der Insolvenz ist die Wahl eines gemeinsamen Vertreters verpflichtend und es ist davon auszugehen, dass das Insolvenzgericht zeitnah entsprechende Gläubigerversammlungen einberufen wird. One Square und Heuking Kühn werden die Interessen der Anleihegläubiger auch auf den dann anstehenden Gläubigerversammlungen vertreten und sich für die Interessen der Anleihegläubiger einsetzen.



Alle Anleihegläubiger, die sich unter



One Square Advisors

- Euroboden -

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax +49-89-15 98 98-22

E-Mail:

www.onesquareadvisors.com





Über One Square

One Square ist eine unabhängige Beratungsgruppe mit Standorten in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und Genf und gehört zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen tätig. One Square hat seit 2009 über 160 Transaktionen erfolgreich durchgeführt und nimmt eine marktführende Stellung bei der Vertretung von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.

