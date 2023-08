EQS-News: PERFORMANCE ONE AG: erfolgreicher Abschluss der Barkapitalerhöhung

EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PERFORMANCE ONE AG: erfolgreicher Abschluss der Barkapitalerhöhung



11.08.2023

Performance One AG: erfolgreicher Abschluss der Barkapitalerhöhung Zusätzliche Wachstumsinvestitionen in die E-Mental-Health-Plattform couch:now

Verbreiterung des Aktionariats Mannheim, 11. August 2023 – Die Performance One AG konnte eine Barkapitalerhöhung erfolgreich abschließen, die vor allem dem Ausbau der E-Mental-Health-Plattform couch:now dienen soll. Jüngst wurden hier Kooperationen mit der ersten Krankenkasse vivida bkk und der Stadt Mannheim geschlossen. Diese Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen Organisationen in ihrer betrieblichen Gesundheitsvorsorge soll deutlich ausgebaut werden. Entwickelt und betrieben wird couch:now von der E-Health Evolutions GmbH, an der die Performance One AG mit rund 72 % beteiligt ist. Im Zuge der Barkapitalerhöhung platzierte die Performance One AG 37.141 Aktien zu einem Preis von 8,25 Euro bei Investoren. Hierbei handelte es sich um einen bislang nicht ausgeschöpften Teil einer 10-%-Tranche für Kapitalerhöhungen bei gleichzeitig prospektfreier Zulassung der Aktien. Aus der Kapitalmaßnahme fließen dem Unternehmen rund 0,3 Mio. Euro zu. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG und Mit-Initiator von couch:now: „Ich freue mich über jeden einzelnen neuen Nutzer von couch:now, weil ich mir sicher bin, dass wir diesen Menschen mit unserem Angebot sofort weiterhelfen können. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Kooperationen, dass in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge nochmals viel höhere Nutzerzahlen und damit auch eine viel breitere Hilfestellung unserer Plattform zu attraktiven Konditionen möglich sind. Deshalb wollen wir neben möglichst vielen weiteren Privatpersonen auch Unternehmen und öffentliche Institutionen für uns gewinnen. Dass dies der richtige Weg ist, hat auch unsere neuen Investoren überzeugt, die uns jetzt im Rahmen der erfolgreichen Kapitalerhöhung ihr Vertrauen entgegengebracht haben.“ Für die Performance One AG ist die abgeschlossene Kapitalerhöhung auch ein weiterer Schritt, um die eigene Entwicklung an der Börse schrittweise gezielt weiter voranzutreiben. Nach der Notierung im Qualitätssegment m:access der Börse München, der Notierung auf XETRA und der Entscheidung für ein freiwilliges Research soll auch die nun erfolgte Verbreiterung des Aktionariats zu einem schrittweise liquideren Handel führen. Über PERFORMANCE ONE PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

