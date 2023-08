GNW-Adhoc: eXp Realty überschreitet Meilenstein von 1.000 Maklern in Südafrika

^BELLINGHAM, Washington, Aug. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wie eXp Realty (https://exprealty.com/)(®), das sich selbst als ?maklerorientiertestes Immobilienmaklerunternehmen der Welt(TM)" bezeichnet, und die wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), heute bekanntgaben, hat das Unternehmen die Marke von 1.000 Maklern in ganz Südafrika überschritten, was einem Anstieg von über 74 % gegenüber der Gesamtzahl von 574 Maklern im Juli 2022 entspricht. ?Dies ist ein stolzer Moment für eXp Realty South Africa und ein großer Meilenstein", so Michael Valdes, Chief Growth Officer von eXp Realty. ?Unser attraktives und sich ständig weiterentwickelndes, auf Makler ausgerichtetes Wertangebot findet bei Maklern aus aller Welt großen Anklang, und wir sind begeistert, dass wir in Südafrika nun mit über 1.000 Immobilienprofis vertreten sind!" Laut Andrew Thompson, Director und Country Leader von eXp Realty South Africa, hat eXp South Africa in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr Transaktionen durchgeführt als im letzten Jahr. ?eXp South Africa hat in den ersten 15 Monaten seit Erhalt der Lizenz durch die Property Practitioners Regulatory Authority im Dezember 2020 einen positiven Cashflow und einen schuldenfreien, profitablen Betrieb realisiert", so Thompson. ?Seit seiner Gründung hat sich eXp stets dafür eingesetzt, die Makler in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen das Wissen und die Hilfsmittel an die Hand zu geben, um ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können. Ich bin sehr stolz darauf, eine so unglaubliche Gruppe von Maklern durch diese Expansion und darüber hinaus führen zu können", so Thompson weiter. eXp South Africa ist stolz darauf, sich für die südafrikanische Gesellschaft einzusetzen, und spendete kürzlich 350.000 ZAR (ca. 17.000 EUR) an Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der Hilfsorganisation ?Gift of the Givers", um lokale und internationale Gemeinschaften zu unterstützen. Über eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty®, Virbela und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt mit mehr als 88.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai und expandiert weiter auf internationaler Ebene. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens Aktienprämien zu erhalten. eXp World Holdings und seine Geschäftsbereiche bieten ein umfassendes Angebot an Technologien für Makler und Immobilienfachleute, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Kollaborationstools und Ressourcen für persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen wird von Virbela unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform mit starkem sozialen und kollaborativen Fokus, die es Maklern ermöglicht, besser vernetzt und produktiver zu sein. SUCCESS® Enterprises, mit der Zeitschrift SUCCESS® und den dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikationsplattform für persönliche und berufliche Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter https://expworldholdings.com (https://expworldholdings.com/). ?Safe Harbor"-Erklärung Die hierin enthaltenen Aussagen können Aussagen über Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen dargelegten oder implizierten abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören Änderungen der Geschäfts- oder sonstigen Marktbedingungen, die Schwierigkeit, das Ausgabenwachstum auf einem bescheidenen Niveau zu halten und gleichzeitig die Einnahmen zu steigern, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den aktuellen per Formular 10-Q eingereichten Quartalsbericht und per Formular 10-K eingereichten Jahresbericht. 