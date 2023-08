Mehr Firmenpleiten in Deutschland - "Wir sehen keine Insolvenzwelle"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Wegen Konjunkturflaute und steigender Kreditkosten stehen immer mehr Firmen in Deutschland vor dem Aus.

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen stieg im Juli um 23,8 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Juni hatte es bereits ein Plus von 13,9 Prozent gegeben. "Trotz deutlichem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen sehen wir nicht die vielfach erwähnte Insolvenzwelle", sagte der Vorsitzende des Verbandes Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID), Christoph Niering. Das Insolvenzgeschehen sei in den Corona-Jahren von staatlicher Seite deutlich beeinflusst und abgemildert worden. Auch so ein deutlicher Anstieg jetzt bedeute nur eine Normalisierung. "Die Zahlen liegen noch unter den Werten des wirtschaftlich guten Jahres 2019", betonte Niering.

Das Statistikamt erklärte, bei den Ergebnissen sei zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik eingingen, Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liege in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. Im Mai war die Zahl der bei den Amtsgerichten gemeldeten Insolvenzen nach endgültigen Ergebnissen binnen Jahresfrist um 19 Prozent auf 1478 gestiegen. "Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nimmt bereits seit August 2022 kontinuierlich zu", teilten die Statistiker mit. Die Forderungen der Gläubiger bezifferten die Amtsgerichte auf knapp 4,0 Milliarden Euro.

INSOLVENZVERWALTER - STAATSHILFEN BREMSEN MARKTBEREINIGUNG

"Der Anstieg der Insolvenzen ist mehrheitlich auf einen Nachholeffekt zurückzuführen", erläuterte VID-Chef Niering. Viele der jetzt von Insolvenz betroffenen Unternehmen hätten schon vor der Corona-Krise wirtschaftliche Probleme gehabt. Durch die staatlichen Hilfen während der Pandemie und des Ukraine-Kriegs habe sich bei diesen Firmen der Eintritt in die Insolvenz nur verzögert. "Jetzt sehen wir die Marktbereinigung, die mit einer Insolvenz einhergeht."

Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es im Mai in allen Bereichen insgesamt 4,4 Insolvenzen. Die meisten Pleiten mit 8,7 Fällen je 10.000 Unternehmen entfielen auf den Bereich Verkehr und Lagerei. Dann folgte der Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, zu denen etwa Zeitarbeitsfirmen gehören, mit 7,4 Fällen. Die geringste Insolvenzhäufigkeit mit nur 0,3 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen gab es in der Energieversorgung. Gemeldet wurden im Mai zudem 5679 Verbraucherinsolvenzen und damit 3,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Deutschlands Wirtschaft war Ende 2022 und Anfang 2023 geschrumpft und hatte im Frühjahr nur stagniert. Viele Experten erwarten auch für das laufende Gesamtjahr einen Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) rechnet mit minus 0,5 Prozent. Wegen geringen Wachstumspotenzials drohe Deutschland - trotz guter Joblage - künftig verstärkt in Konjunkturflauten zu rutschen, warnte LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer. "Wiederkehrende Rezessionen drohen zum New Normal zu werden."

