Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Haushalt/KTF

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zu Haushalt/KTF:

Noch einmal stellt die Ampel also einen gigantischen, als "Sondervermögen" verharmlosten Schattenhaushalt auf die Beine. Angesichts solcher Konstruktionen sieht schon heute kaum jemand mehr durch, wie es sich denn mit der finanziellen Situation des Bundes verhält. Das ist gewollt: Finanzminister Christian Lindner hat sein politisches Wohl und Wehe an die Einhaltung der Schuldenbremse geknüpft. In Schattenhaushalten, wie schon in dem für die Bundeswehr, lassen sich prima Schulden verstecken. Intransparenz war noch immer das beste Mittel zur Verschleierung der Realität - so wie die Umwidmung von "Kreditermächtigungen" für Corona-Hilfen für den "Klimaschutz". Das sind natürlich zusätzliche Schulden, die im offiziellen Haushalt nicht auftauchen./ra/DP/zb