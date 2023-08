Bundeskanzler Scholz setzt Sommerreise fort - in seinem Wahlkreis

POTSDAM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt am Montag seine Sommerreise durch Brandenburg fort. Am dritten Reisetag ist er auch in seinem Wahlkreis unterwegs. Es stehen unter anderem Besuche beim Deutschen Institut für Ernährung in Potsdam, der Freiwilligen Feuerwehr in Brieselang und ein Wahlkreisgespräch an.

Bei der Bundestagswahl 2021 hatte Scholz das Mandat für den Wahlkreis 61 gewonnen. Zu diesem gehört unter anderem Potsdam. Der Kanzler tritt bei der Reise als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter seines Wahlkreises auf; seine Rolle als Bundeskanzler soll dabei etwas in den Hintergrund rücken. Es geht bei den Besuchen größtenteils um regionale Themen. Scholz hatte in der Vorwoche bereits zwei Reisetage absolviert./wpi/DP/he