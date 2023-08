Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Am Freitag hatte er ein Prozent niedriger bei 15.832,17 Punkten geschlossen.

Wie in der vergangenen Woche drehen sich die Diskussionen an der Börse um die weitere Geldpolitik beiderseits des Atlantiks. Aus diesem Grund warten Investoren gespannt auf eine Reihe von Konjunkturdaten, die in den kommenden Tagen anstehen. So werden am Dienstag die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Aus Großbritannien kommen unter anderem Zahlen zur Inflation und zur Lohnentwicklung.

Am Montag bleibt es konjunkturseitig relativ ruhig. Auch von der Bilanzsaison sind kaum Impulse zu erwarten. Lediglich Firmen aus der zweiten oder dritten Reihe öffnen ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.832,17

Dax-Future

15.818,00

EuroStoxx50

4.321,33

EuroStoxx50-Future

4.318,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.281,40 +0,3 Prozent

Nasdaq

13.644,85 -0,6 Prozent

S&P 500

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

32.056,01 -1,3 Prozent

Shanghai

3.152,50 -1,2 Prozent

Hang Seng

18.603,45 -2,5 Prozent

