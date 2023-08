Deutsche Anleihen stabilisieren sich nach jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag wenig verändert in die Handelswoche gestartet. Damit haben sich die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Im frühen Handel verharrte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future auf 131,38 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,62 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf China-Sorgen, die am Morgen die Kurse der Festverzinslichen gestützt hätten. In den vergangenen Tagen verschärfte sich die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Chinas Immobilienmarkt wird von einer Krise überschattet, was die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt insgesamt bremst.

Am deutschen Rentenmarkt wird im weiteren Handelsverlauf nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Zu Beginn der Woche stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/nas