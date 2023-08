Goldpreis fällt auf 5-Wochen-Tief – Fed-Mitschriften werfen Schatten voraus

Der Goldpreis ist am Montag auf den tiefsten Stand seit über fünf Wochen gefallen. Als Belastungsfaktoren fungieren neben einem robusten US-Dollar auch steigende Anleiherenditen. Im Vorfeld der Veröffentlichung der sogenannten Fed-Mitschriften zeigen sich Anleger dies- und jenseits des Atlantiks verunsichert.

Eine Feinunze Gold kostet am Montagvormittag rund 1.913 Dollar.

US-Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet – Zinssorgen schnellen hoch

Die bereits am vergangenen Freitag publizierten US-Erzeugerpreise stiegen im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent an und damit stärker als erwartet (0,2 Prozent). Die Daten werden nicht zuletzt auch als Vorbote auf die zukünftige Inflationsentwicklung in den Vereinigten Staaten angesehen. In diesem Kontext nehmen die zuletzt rückläufigen Zinssorgen wieder an Fahrt auf. Die für die Fed maßgebliche Kernrate der Inflation lag im Juli bei 4,7 Prozent und damit unter den Erwartungen (4,8 Prozent).