Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Harry Kane und FC Bayern

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Harry Kane und FC Bayern:

"Vielleicht muss der Kapitän des englischen Nationalteams erst verdauen, dass die Münchner rund 115 Millionen Euro nach Tottenham überweisen mussten. In den vier Jahren, so die Vertragslaufzeit, soll er nochmal 100 Millionen Euro verdienen. Rein betriebswirtschaftlich mag das für den FC Bayern ja durchaus aufgehen, aber die Frage nach der Moral muss auch gestellt werden. Was denkt sich der Fußball-Fan, dessen Budget immer kleiner wird, bei so einer Summe? Und das in einer Zeit, in der sich der Fußball ohnehin immer weiter von der Basis entfernt? Viele werden das verdrängen, wenn Kane trifft, aber längst nicht alle."/yyzz/DP/he