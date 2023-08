Putschisten im Niger wollen Ex-Präsidenten wegen Hochverrats anklagen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die Putschisten im westafrikanischen Niger wollen den von ihnen gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wegen Hochverrats anklagen.

Es gebe die notwendigen Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung, teilte ein Sprecher der Militärregierung am späten Sonntagabend in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung mit. Auch die Untergrabung der inneren und äußeren Sicherheit des Landes wurde Bazoum vorgeworfen.

Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (Ecowas) hatte am Wochenende ihre Bemühungen um eine diplomatische Lösung fortgesetzt. Eine Gruppe islamischer Gelehrter aus Nigeria lotete am Sonntag mit Zustimmung von Nigerias Präsident Bola Tinubu mit den Putschisten im Nachbarland Niger eine mögliche Beilegung des Konflikts aus. Nigeria hat den Ecowas-Vorsitz inne. Zugleich hielt die Ecowas die Drohung mit einer Militärintervention für den Fall aufrecht, dass die Putschisten die demokratische Ordnung in dem Land nicht wiederherstellen.

Die Putschisten unter der Führung des Generals Abdourahamane Tiani hatten Ende Juli den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum gestürzt und unlängst eine neue Regierung vorgestellt.

