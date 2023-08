ROUNDUP: Tote und Verletzte bei Explosion auf russischem Ölfeld

CHANTY-MANSIJSK (dpa-AFX) - Infolge einer Explosion auf einem Ölfeld sind in Zentralrussland offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, meldete die Agentur Interfax am Montagabend unter Berufung auf die Regierung des Autonomen Kreises der Chanten und Mansen, der östlich des Uralgebirges liegt. Auf rund Hundert Quadratmetern sei auf dem Ölfeld Talinskoje ein Brand ausgebrochen, hieß es. Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar.

Eine schwere Explosion ereignete sich am Montagabend zudem aus ebenfalls zunächst ungeklärter Ursache in der russischen Teilrepublik Dagestan im Kaukasus. In Dagestans Hauptstadt Machatschkala fing eine Tankstelle Feuer. Infolgedessen starben ersten Erkenntnissen zufolge fünf Menschen, zehn weitere wurden verletzt./haw/DP/mis