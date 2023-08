Sorgen um chinesischen Immobilienmarkt setzen Dax zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Weitere schlechte Nachrichten aus China haben die Dax-Anleger zum Wochenauftakt verunsichert.

Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Montag kaum verändert bei 15.829 Punkten.

Für gedrückte Stimmung sorgten unter anderem Probleme beim kriselnden chinesischen Immobilien-Riesen Country Garden. Der Konzern lässt der nach einer pessimistischen Prognose in der vergangenen Woche nun auch den Handel mit einem Teil seiner Anleihen stoppen. "Wir erinnern uns an Evergrande, dessen Krise im Übrigen immer noch schwelt und die Auswirkungen auch wochenlang an der Wall Street und der Frankfurter Börse zu spüren waren", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. "Nicht nur, dass China wirtschaftlich gerade nicht Fuß fassen kann, jetzt taumelt einmal mehr der bedeutende Immobiliensektor im Reich der Mitte."

Bei den Unternehmen sorgten starke Zahlen für Kursgewinne beim Industriedienstleister Bilfinger. Die Titel sprangen um knapp acht Prozent in die Höhe. Das Mannheimer Unternehmen hat im zweiten Quartal Umsatz und Marge gesteigert. Aus den Depots flogen dagegen die Aktien des Immobilienfinanzierers Hypoport, die nach Zahlen knapp drei Prozent verloren.

