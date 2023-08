WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. August 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 28. August 2023

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: MBB, Q2-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Encavis, Call zu den Q2-Zahlen 12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen 22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen DEU: Allgeier, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 04:00 CHN: Industrieproduktion 07/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/23 06:30 JPN: Industrieproduktion 06/23 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/23 08:00 DEU: Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, Jahr 2022 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 07/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 07/23 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 7/23 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 08/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/23 14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/23 14:30 USA: Empire State Index 08/23 16:00 USA: NAHB-Index 08/23 16:00 USA: Lagerbestände 06/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Verhandlung am Verwaltungsgericht Minden um Schließung von Tönnies in der Corona-Pandemie, Minden 09:30 DEU: Landgericht Düsseldorf verhandelt über Klage von Curevac gegen Biontech wegen Patentrechtsverletzung, Düsseldorf HINWEIS ITA/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Applied Materials, Q3-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/23 08:00 ROU: BIP Q2/23 (vorab) 08:30 HUN: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 06/23 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/23 15:15 USA: Industrieproduktion 07/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 26.7.23 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Unternehmertag NRW mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Düsseldorf ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 KOR: Lenovo, Q1-Zahlen 06:00 CHE: BCV, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 h Call) 07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/23 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 06/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/23 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/23 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 06/23 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheidung 11:00 EUR: Handelsbilanz 06/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/23 16:00 USA: Frühindikator 07/23 ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Estee Lauder, Q4-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen AG Konzern, Auslieferungen 7/23 USA: Deere & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/23 08:00 DEU: Baugenehmigungen 06/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 06/23 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/23 08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/23 09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Moldawien, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg EUR: S&P Ratingergebnis Estland ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 22:05 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheidung 08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 07/23 10:00 POL: Industrieproduktion 07/23 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Pk anlässlich des deutschsprachigen Finanzministertreffens Gemeinsame Pk von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seinen Amtskollegen Yuriko Backes (Luxemburg), Magnus Brunner (Österreich), Karin Keller-Sutter (Schweiz) und Daniel Risch (Liechtenstein). DEU: Landgericht Mainz verkündet voraussichtlich eine Entscheidung im Zivilprozess um eine Schadenersatzklage wegen möglicher Corona-Impfschäden ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUT: BHP, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen GBR: Medtronic, Q1-Zahlen USA: Lowe's Cos, Q2-Zahlen USA: Coty, Q4-Zahlen USA: Macy's, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/23 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 7/23 08:00 NOR: BIP Q2/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/23 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 8/23 12:00 IRL: Erzeugerpreise 7/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE ZAF: 15. BRICS Gipfel beginnt in Südafrika (bis 24.8.23) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen DEU: IVU Traffic Technologies, Q2-Zahlen DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen USA: Kohl's Corp, Q2-Zahlen USA: Autodesk, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen Indikator 8/23 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/23 (endgültig) 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 7/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 7/23 SONSTIGE TERMINE ZAF: Fortsetzung 15. BRICS Gipfel beginnt in Südafrika (bis 24.8.23) DEU: Videospielmesse Gamescom startet in Köln mit Wirtschaftsminister Habeck ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, 9Monatszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen DEU: MPC, Halbjahreszahlen DEU: Einhell Germany, Halbjahreszahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08:45 FRA: Geschäftsklima 8/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/23 10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/23 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Chicago Fed Herstellerindex 7/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 15:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besuchen Baustelle eines Geothermiekraftwerks, Geretsried 03:00 USA: Erste Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, Milwaukee ZAF: Abschluss 15. BRICS Gipfel in Südafrika, Johannesburg ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Verbio, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/23 08:00 DEU: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2023 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/23 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/23 08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2/23 09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/23 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 8/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Nordrhein-Westfalen EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Verwaltungsgericht Minden verhandelt Klage zur Schließung des Schlachtbetriebs Tönnies in der ersten Corona-Phase ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (9.30 h Online-Pk) TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 6/23 (endgültig) 10:00 EUR: Geldmenge M3 7/23 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 7/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/23 ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi