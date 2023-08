AMAZON - Geräte-Chef geht, Aktie reagiert "entspannt"!

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 140,570 $ (Nasdaq)

Amazons Geräte-Chef Dave Limp wird den Konzern zum Jahresende verlassen und ein Nachfolger steht noch nicht fest. Diese Nachricht lief heute früh über die Ticker und sorgt für kurzfristige „Aufregung“. Zumindest in den ersten Minuten des vorbörslichen Handels gehört die Amazon-Aktie zu den meistgehandelten Werten auf Tradegate.

Man darf gespannt sein, wie diese Nachricht heute in der Haupthandelszeit aufgenommen wird, denn die Amazon-Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht durchaus in einer verzwickten Lage. Als Trader und Anleger sollte man sich derzeit zweimal überlegen, ob man die Aktie kaufen möchte. Verantwortlich dafür ist einerseits die steile Rally der letzten Monate, andererseits der zentrale Widerstandsbereich bei 140-150 USD.

Kurzfristig noch optimistisch!

Konkret scheinen die Marktteilnehmer diese Herausforderungen aber noch nicht in den Vordergrund zu stellen. Die Aktie konnte gestern 1,56 % zulegen. Damit läuft seitens der Käufer ein Versuch, die jüngste Konsolidierung zu beenden und ein neues Jahreshoch anzusteuern. Diese Entwicklung hinterlässt ab ca. 137,85 USD einen wichtigen Support. Sofern dieser per Tagesschlusskurs unterschritten wird, kippt die Stimmung. Die Aktie könnte zum Gap-Close ansetzen oder sogar weiter in Richtung 130/125 USD korrigieren. Oberhalb von ca. 135,85 USD bleiben die Bullen aber kurzfristig am Drücker.

Fazit: In meinen Augen ist die Zeit des sorglosen Kaufens der Amazon-Aktie vorbei. Der mittelfristige Bullenmarkt erreicht „schwieriges Gelände“. Damit sind kurzfristig neue Hochs zwar nicht ausgeschlossen, der Trend könnte jedoch an Dynamik verlieren und in eine Konsolidierung bzw. Korrektur übergehen.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Amazon.com Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)