DAX® - Stabile Seitenlage

Das letzte Woche beschriebene Kursmuster aus „inside day“, Fehlausbruch nach unten und anschließendem Konter der Bullen hat beim DAX® noch nicht so recht gezündet. Vielmehr ist das Aktienbarometer in eine Seitwärtsphase zwischen rund 16.000 Punkten auf der Ober- und 15.700 Punkten auf der Unterseite übergegangen. Zur aktuellen Richtungssuche passt der gestrige „Innenstab“, wobei letzlich immerhin eine deutlich weiße Kerze ausgeprägt wurde. Um die Lethargie der letzten Tage zu überwinden, ist vor diesem Hintergrund eine Rückeroberung der 16.000er-Marke bzw. der 50-Tages-Linie (akt. bei 16.038 Punkten) notwendig. Andererseits bestehen wichtige Unterstützungen in Form des Tiefs vom 8. August (15.706 Punkten) bzw. des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 15.697 Punkten). Letztlich sind diese beiden Auffangmarken sogar nur der Auftakt zu einem echten Haltebündel, denn mit den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 15.600 Punkten sowie dem Julitief bei 15.465 Punkten stehen weitere markante Rückzugsmarken zur Verfügung. Erst unterhalb des zuletzt genannten Levels müssten Anlegerinnen und Anleger endgültig von einer Topbildung ausgehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

