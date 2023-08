Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag an die Verluste der vergangenen Handelstage angeknüpft. Im frühen Handel gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,27 Prozent auf 130,88 Punkten nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,67 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Am frühen Morgen hatte Chinas Notenbank überraschend die Zinsen gesenkt, um die schwächelnde Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu stützen. Dies habe allgemein für eine schwächere Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen gesorgt, hieß es.

Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus der Anleger am deutschen Rentenmarkt rücken. Auf dem Programm steht am späten Vormittag der ZEW-Konjunkturindikator für die deutsche Wirtschaft. Am Nachmittag dürfte sich das Interesse stärker auf US-Konjunkturdaten richten, wobei die Investoren vor allem Daten zu den Umsätzen im US-Einzelhandel im Blick haben./jkr/mis