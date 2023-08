Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Konjunktur/Ampel

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Konjunktur/Ampel:

Die Stimmung ist trübe, verzagt. Das liegt auch an der überbordenden Bürokratie. Und an den politischen Ansagen. Gerade hat die Bundesregierung ihre eigene Digitalisierungskampagne gestoppt. Zu teuer. Aber der Kanzler findet, alles entwickle sich gut. Während SPD-Chefin rigoros eine "Agenda 2030" ablehnt. Vermutlich ist Saskia Esken der Begriff "Agenda" nicht geheuer. Dabei sollte es ihre Absage an das Thema sein. Wenn diese Koalition sich nicht zu einer umfassenden Agenda durchringt, wird das die nächste, dann vermutlich CDU-geführte Regierung übernehmen. Denn die selbst ernannte "Koalition des Fortschritts" unter Olaf Scholz zeigt sich bisher nur in Sachen Energie fortschrittlich - und da auch nur aufgrund des Ukrainekrieges. Zugleich sind die gestiegenen Energiekosten ja nicht allein ein Problem der Wirtschaft, sondern noch stärker der privaten Haushalte. Wo bleibt das versprochene Klimageld? Wo der Bürokratieabbau? Eine Reform der Aktiensteuer? Die Ampel? Steht gefühlt auf Rot./yyzz/DP/mis