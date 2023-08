Russland feuert Raketen auf West-Ukraine - Drei Tote

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Durchgehend neu)

Lwiw (Reuters) - Russland hat seine Luftangriffe gegen die Ukraine am Dienstag auf den Westen des Landes konzentriert und dabei nach offiziellen Angaben drei Menschen getötet und Dutzende verletzt.

Eine Rakete schlug in der Fabrik des schwedischen Wälzlager-Herstellers SKF in Luzk unweit der polnischen Grenze ein. Dabei wurden nach Unternehmensangaben drei Mitarbeiter getötet. SKF beschäftigt in der Ukraine rund 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten davon in Luzk. Mehrere Raketen schlugen zudem in der Region der Großstadt Lwiw ein. Lokale Medien berichteten von den schwersten Angriffen in dem Gebiet seit Beginn des russischen Angriffs im Februar 2022.

"Viele Raketen wurden abgeschossen, aber es gab auch Treffer in Lwiw", erklärte Bürgermeister Andrij Sadowji auf Telegram. Ein brennendes Gebäude sei evakuiert worden. Nach Angaben von Gouverneur Maxym Kosyzkyj wurden in der Region Lwiw 15 Menschen bei den Einschlägen verletzt. Beim Beschuss eines Spielplatzes bei einem Kindergarten sei ein zehnjähriges Kind verletzt worden. "Die Kinder haben große Angst, sie waren hysterisch, sie zitterten, eines musste sich sogar vor Angst übergeben", berichtete Anwohner Dmytro Iwaschyschyn. "Gott sei Dank sind wir alle am Leben."

Auch Lwiw liegt unweit der polnischen Grenze und Hunderte Kilometer von den Frontlinien im Osten und Süden der Ukraine entfernt. Verglichen mit den eigentlichen Kriegsgebieten gilt die Stadt als relativ sicher, viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben hier Zuflucht gesucht. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, bei den Angriffen am Dienstag seien zivile Ziele wie Schulen und Krankenhäuser in insgesamt acht Regionen getroffen worden. "Der tägliche Terror der Russen verfolgt nur ein Ziel: uns zu brechen, unseren Kampfeswillen", schrieb Präsidentenberater Andrij Jermak auf Telegram. "Das wird nicht passieren."

UKRAINE: ABFANGQUOTE MIT F-16 LÄGE BEI 100 PROZENT

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe schossen die russischen Streitkräfte mindestens 28 Marschflugkörper ab, von denen 16 abgefangen werden konnten. Sprecher Jurij Ihnat sagte im ukrainischen Fernsehen, die Raketen seien nur schwer mit den Flugabwehrsystemen abzuschießen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten hier eine Quote von 100 Prozent, wenn sie den US-Kampfjet F-16 in ihren Beständen hätte. Nach anfänglichem Zögern will der Westen diesen Monat in einer Koalition von elf Ländern mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an dem Flugzeug beginnen. Deutschland verfügt nicht über diese Maschinen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, bei den Luftangriffen am Dienstag seien militärisch-industrielle Einrichtungen in der Ukraine mit Hochpräzisions-Raketen zerstört werden. Es sei "beträchtlicher Schaden" entstanden, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax das Ministerium. Zudem sei es erstmals gelungen, einen der Ukraine von Frankreich zur Verfügung gestellten SCALP-Marschflugkörper abzufangen. Schließlich hätten die russischen Streitkräfte eine Gruppe ukrainischer Saboteure beim Grenzübertritt in der russischen Region Brjansk ausgeschaltet, teilte Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram mit. Reuters konnte die Angaben unabhängig nicht überprüfen.

(Bericht von Reuters; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)