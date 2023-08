Ukraine - Schwere Luftangriffe im Westen des Landes

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Bei russischen Luftangriffen auf die Regionen Lwiw und Wolhynien im Westen der Ukraine sind mehrere Menschen getötet worden und umfangreicher Sachschaden entstanden.

In Lutsk, dem Verwaltungszentrum Wolhyniens, starben nach einem Treffer in einem Geschäft drei Menschen, mehrere seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte der örtliche Gouverneur Jurij Pohuljaiko, über Telegram mit. In der Region Lwiw gab es nach ersten Angaben keine Verletzten, aber mehr als 100 Wohnhäuser wurden beschädigt.

"Viele Raketen wurden abgeschossen, aber es gab auch Treffer in Lwiw", schrieb Bürgermeister Andrij Sadowyj in Telegram. Ein brennendes Wohnhaus sei evakuiert worden. Er postete ein Video, auf dem ein Krater vor einem mehrstöckigen Gebäude zu sehen ist, in dem alle Fenster zersplittert sind.

Bis Juli war die Region Lwiw, die weit von der Front entfernt liegt und im Westen an Polen grenzt, von den meisten russischen Luftangriffen verschont geblieben. Ukrainische Medien berichteten, dass es sich bei dem Luftangriff um den größten auf die Region Lemberg seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 handelte. Auch die Region Wolhynien grenzt an das Nato-Mitglied Polen an. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, 16 von mindestens 28 Raketen seien zerstört worden.

In der Region Dnipropetrowsk im Südwesten der Ukraine wurde durch russische Angriffe mindestens ein Mensch verletzt. Dort sei ein Betrieb getroffen worden, in dem ein Feuer ausbrach, berichtete der örtliche Gouverneur Serhij Lisak, der der Region auf Telegram.

