US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,41 Prozent auf 109,55 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,23 Prozent.

Zum Handelsauftakt war am US-Rentenmarkt bekannt geworden, dass die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel im Juli stärker als erwartet gestiegen waren. Zeitgleich wurde gemeldet, dass die Einfuhrpreise in den USA im Juni zwar im Jahresvergleich weiter gesunken sind, aber nicht so stark wie erwartet.

Derzeit stehen US-Konjunkturdaten wegen möglicher Auswirkungen auf die Geldpolitik stark im Fokus der Finanzmärkte. Die US-Notenbank hatte nach der Zinserhöhung im Juli offengelassen, wie die Zinsentscheidungen in den kommenden Monaten ausfallen werden. Unerwartet starke Einzelhandelsumsätze und schwächere Preisdaten stützten die Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen, was den Renditen Auftrieb verlieh./jkr/jsl/nas