US-Anleihen geben letztlich etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag wie schon zum Handelsauftakt etwas nachgegeben. Ein zeitweiser Dreh ins Plus infolge veröffentlichter Konjunkturdaten war damit nicht von langer Dauer. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) gab zuletzt moderat um 0,18 Prozent auf 109,80 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,22 Prozent.

Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel im Juli stärker als erwartet gestiegen waren. Zeitgleich wurde gemeldet, dass die Einfuhrpreise in den USA im Juni im Jahresvergleich weiter gesunken sind, wenn auch nicht so stark wie gedacht. Außerdem hat sich die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im August weiter verschlechtert und vom US-Häusermarkt kamen schlechte Nachrichten.

Derzeit stehen bestimmte US-Konjunkturdaten wegen möglicher Auswirkungen auf die Geldpolitik stark im Fokus der Finanzmärkte. Die US-Notenbank hatte nach der Zinserhöhung im Juli offengelassen, wie die Zinsentscheidungen in den kommenden Monaten ausfallen werden. Unerwartet starke Einzelhandelsumsätze und schwächere Preisdaten stützten nun die Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen. Gespannt wird nun auf das Protokoll der vergangenen Fed-Zinssitzung geblickt, das am Mittwoch erwartet wird./tih/ngu