Dax folgt Börsen in USA und Asien ins Minus

Frankfurt (Reuters) - Die Börse in Frankfurt ist der Wall Street und dem Aktienmarkt in Asien ins Minus gefolgt. Der deutsche Leitindex Dax notierte zum Handelsstart am Mittwoch 0,3 Prozent tiefer bei 15.726 Punkten.

"Die Sorgenliste der Börsianer ist im Moment lang. Die Vorgaben aus Amerika und Asien, mit denen der Dax in den heutigen Tag startet, sind alles andere als gut", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Sorgen vor anhaltend hohen Zinsen sowie eingetrübte Aussichten für Banken hatten die Wall Street am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Die Flut der schlechten Nachrichten aus China drückte unterdessen die asiatischen Börsen auf ein Elf-Wochen-Tief.

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien der Immobilienfirma Grand City Properties nach einer Prognoseerhöhung um knapp zwei Prozent. Das Unternehmen erwartet nun ein operatives Ergebnis von 175 bis 185 Millionen Euro im Gesamtjahr, zuvor war es von 170 bis 180 Millionen Euro ausgegangen. Aus den Depots flog dagegen Bayer. Die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns gaben gut ein Prozent nach. Die Experten der Privatbank Berenberg haben die Titel auf "Hold" nach zuvor "Buy" gesetzt.

