Erwerbstätigkeit von Müttern gestiegen - oft Teilzeitjobs

WIESBADEN (dpa-AFX) - Immer mehr Mütter minderjähriger Kinder in Deutschland sind erwerbstätig. Im vergangenen Jahr waren es 69 Prozent und damit 9 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2005, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mitteilte. Die Erwerbstätigkeit von Vätern legte im selben Zeitraum von 88 Prozent auf 92 Prozent zu. Allerdings arbeiten viele Mütter in Teilzeit, während Väter einen Vollzeitjob haben. Im vergangenen Jahr traf dies auf 65 Prozent der Paare zu.

Bei lediglich 2 Prozent der erwerbstätigen Elternpaare arbeitete die Mutter in Vollzeit und der Vater in Teilzeit. In den anderen Fällen hatten entweder beide einen Vollzeitjobs (27 Prozent) oder beide waren in Teilzeit tätig (5 Prozent).

Nach Angaben der Behörde ist die Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern seit Einführung des Elterngelds im Jahr 2007 insgesamt gestiegen. Die größten Unterschiede wurden bei Eltern jüngerer Kinder festgestellt. Ist das jüngste Kind weniger als ein Jahr alt, war 2022 nur rund jede achte Mutter erwerbstätig (13 Prozent), im Vergleich zu 87 Prozent der Väter. Bei Kindern im Alter von zwei bis unter drei Jahren arbeiteten 64 Prozent der Mütter und 92 Prozent der Väter.

Insgesamt arbeiteten bei 66 Prozent der Paare mit minderjährigen Kindern beide Elternteile. Bei 26 Prozent war nur der Vater erwerbstätig, bei rund 3 Prozent nur die Mutter./mar/DP/mis