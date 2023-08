Gewerkschaft der Polizei fordert massive Nachbesserungen bei Cannabis

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht massiven Nachbesserungsbedarf bei den Plänen zur Cannabis-Legalisierung, die das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen soll. Trotz breiter Kritik habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lediglich kleine Änderungen vorgenommen, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke der Deutschen Presse-Agentur. Das Beste sei, wenn die Bundesregierung den Entwurf jetzt stoppe und Lauterbach die Aufgabe erteile, massiv nachzubessern.

Nach den Plänen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP soll der Anbau von Cannabis zuhause oder in speziellen Clubs legal werden, ebenso der Konsum. Nach dem Kabinett müssen die Neuerungen auch im Bundestag beraten und beschlossen werden, in Kraft treten könnten sie noch in diesem Jahr.

Es fehle eine ausreichend lange Übergangsphase, was "zwangsläufig zu massiven Unsicherheiten, wenn nicht Konflikten zwischen Behörden und Bevölkerung" führen werde, bemängelte Kopelke. Dem Polizeidienst werde der Entwurf große Probleme bereiten. Es gebe beispielsweise keine klaren Festlegungen, wer ortsbezogene Konsumverbote überwachen solle. Auch wie das zu geschehen habe, bleibe offen. Polizei und Justiz würden nicht ent- sondern vielmehr belastet. In einer früheren Stellungnahme hatte die GdP auch Befürchtungen geäußert, dass der Schwarzmarkt wachsen und die Verkehrssicherheit leiden werde./hrz/DP/men