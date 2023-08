GNW-Adhoc: Momcozy feiert erfolgreiche Veranstaltung "Echte Unterstützung für stillende Mütter"

^Die Veranstaltung markiert den Beginn des ehrgeizigen Programms zur Unterstützung des Stillens SCOTTSDALE, Arizona, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy (https://momcozy.com/), das Unternehmen, das mehr als 2 Millionen Mütter mit hochgelobten Produkten wie seinen freihändig zu bedienenden Milchpumpen versorgt, feierte kürzlich seine erfolgreiche Veranstaltung ?Echte Unterstützung für stillende Mütter (https://momcozy.com/pages/momcozy-real-support-for- breastfeeding-moms?utm_source=2023WBW_2&utm_medium=PR&utm_campaign=2023WBW_2)", die in Zusammenarbeit mit Alicia Samone Photography durchgeführt wurde. Gruppenfoto zur Veranstaltung ?Echte Unterstützung für stillende Mütter" Das diesjährige Thema der Weltstillwoche, ?Einen Unterschied für berufstätige Eltern bewirken", stellte die Veranstaltung in den Mittelpunkt, während der Erfolg und der Start des Still-Unterstützungsprogramms (https://momcozy.com/pages/momcozy-breastfeeding-support- program?utm_source=2023WBW_2&utm_medium=PR&utm_campaign=2023WBW_2) das kontinuierliche Engagement von Momcozy für stillende Mütter unterstrich. In Scottsdale, Arizona, versammelten sich über 300 Mütter, die Beratung, Gemeinschaft und ein besseres Verständnis für das Stillen suchten. Die Teilnehmenden diskutierten Herausforderungen und hatten die Gelegenheit, sich an einer Frage- und Antwortrunde mit Experteninnen und Experten zu beteiligen. Sie kamen auch für das Gruppenfoto ?gASP I'm Breastfeeding" unter der Leitung von Alicia Samone (https://www.instagram.com/aliciasamonephotography/?hl=en) zusammen. Die Veranstaltung markierte den Start des Still-Unterstützungsprogramms (https://momcozy.com/pages/momcozy-breastfeeding-support- program?utm_source=2023WBW_2&utm_medium=PR&utm_campaign=2023WBW_2) von Momcozy, das die Unterstützung stillender Mütter fördert. Die Teilnehmenden kamen auch in den Genuss von Produktvorführungen und Preisverlosungen von Momcozy. (Eine Videozusammenfassung der Veranstaltung finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=9rqh4eL3DZY)) Das Still-Unterstützungsprogramm zielt auf eine unterstützende Welt für Mütter ab. Ihr Eckpfeiler ist das Stillberaterinnen-Stipendium, mit dem die Prüfungsgebühren für Mütter erstattet werden, die 2022 oder 2023 die IBCLC- Prüfung (International Board Certified Lactation Consultant) abgelegt haben oder noch ablegen wollen. Die Preisträger werden im Januar ausgewählt. Diese Initiative entstand aus dem Bestreben heraus, den Bereich des Stillens zu stärken. Durch die Erstattung der Prüfungsgebühren für die Teilnehmerinnen freut sich Momcozy darauf, die Arbeit von Müttern zu verstärken, die anderen Müttern durch professionelle Beratung und Unterstützung helfen. ?Als eine Marke, die sich der Mutterschaft verschrieben hat, ist es unser Ziel, jede Interaktion mit 'gemütlicher Kraft' zu erfüllen", so Ivy Gao, Marketing Director von Momcozy. ?Bei uns geht es um mehr als nur um Produkte; wir entwickeln liebevoll gestaltete Lösungen, fördern von Expertinnen und Experten geleitete Gespräche, bauen eine Gemeinschaft auf, in der Mütter sich austauschen können, und stellen Bildungsressourcen zur Verfügung." Eine Teilnehmerin schloss sich dieser Meinung an: ?Die Möglichkeit, sich mit anderen Müttern auszutauschen und die Unterstützung von Momcozy und Initiativen wie das Still-Unterstützungsprogramm (https://momcozy.com/pages/momcozy- breastfeeding-support- program?utm_source=2023WBW_2&utm_medium=PR&utm_campaign=2023WBW_2) sind eine große Hilfe für Mütter wie mich." Über Momcozy: Momcozy ist bestrebt, Mütter von der Schwangerschaft bis in die frühen Phasen der Mutterschaft zu begleiten. Mit seinen Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter bietet Momcozy Müttern überall den besten Komfort. Mit kontinuierlicher Innovation und der Beteiligung von Müttern hat Momcozy Produkte geschaffen, die das Leben von Müttern einfacher und bequemer machen. Mehr über Momcozy: https://momcozy.com/ Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e578fa3c-a641- 4fe0-8fbb-0c141848ca66 °