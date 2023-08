Gurit Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

Gurit erzielt im ersten Halbjahr 2023 einen soliden Nettoumsatz von CHF 244,6 Mio. und verbessert die Profitabilität



16.08.2023 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zürich, 16. August 2023 - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) meldet heute für das erste Halbjahr 2023 einen ungeprüften Nettoumsatz von CHF 244,6 Millionen, was einem Anstieg von 12,8% zu konstanten Wechselkursen oder 4,2% in ausgewiesenen CHF gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 entspricht. Gurit erwirbt die verbleibenden 40% des Geschäftsbereichs Structural Profiles und kündigt eine organisatorische Änderung im Verwaltungsrat an. Ohne Berücksichtigung der Akquisitionseffekte stieg der Gesamtumsatz der Gruppe bei konstanten Wechselkursen um 8,6%. Der westliche Windmarkt zeigt vorsichtige Anzeichen einer Erholung, da unsere Kunden neue Blattformen bestellen, von denen wir erwarten, dass sie sich zu gegebener Zeit auf unsere Materialverkäufe auswirken werden. Der chinesische Windmarkt weist eine solide, wenn auch sehr wettbewerbsintensive Entwicklung auf. Die Marine- und andere Industriemärkte verzeichnen weiterhin ein starkes Wachstum mit einer steigenden Nachfrage nach PET-Strukturschaum für industrielle Anwendungen, insbesondere in Europa und Nordamerika. Composite Materials erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 160,8 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 21,0% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Ohne Akquisitionen stieg der Umsatz von Composite Materials bei konstanten Wechselkursen um 6,1%, was auf Marktanteilsgewinne mit recyceltem PET in allen westlichen Materialmärkten zurückzuführen ist, die auf dem erfolgreichen Hochlauf unserer mexikanischen und indischen Produktionsstandorte basieren. Kitting verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 71,1 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 10,4% zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf neue Projekte mit westlichen Kunden vor allem in Indien und Nordamerika zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die Kitting-Verkäufe zusätzlichen Auftrieb erhalten, sobald neue Blattformen für westliche Windkunden in Produktion gehen werden. Die europäische Kitting-Präsenz wurde erfolgreich angepasst, indem die Aktivitäten von Dänemark nach Spanien und in die Türkei verlagert wurden. Manufacturing Solutions erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen Anstieg des Nettoumsatzes um 5,1% bei konstanten Wechselkursen gegenüber dem Vorjahr auf CHF 30,7 Millionen. Der Formenmix hat sich im Jahr 2023 gegenüber 2022 deutlich verändert, da viel mehr Formensysteme an westliche Kunden verkauft wurden, die sich für die nächste Generation grösserer Turbinen rüsten. Finanzielle Kennzahlen

in Millionen CHF H1 2023 H1 2022 Veränderung in Berichtswährung CHF Veränderung zu konst. H1-2022 Kursen Nettoumsatz nach Märkten: Composite Materials 1) 160.8 141.4 13.7% 21.0% Kitting 71.1 71.6 -0.7% 10.4% Manuf. Solutions 30.7 32.4 -5.0% 5.1% Elimination -18.0 -20.2 -10.5% -4.8% Total Fortgeführte Geschäftsbereiche 244.6 225.3 8.6% 17.6% Aerospace 0.0 9.6 -100.0% -100.0% Gurit Gruppe 244.6 234.8 4.2% 12.8% Composite Materials

(ohne Akquisitionseffekte) 113.3 114.1 -0.7% 6.1% Gruppe insgesamt

(ohne Akquisitionseffekte) 197.1 197.9 -0.4% 8.6% Betriebsergebnis 2) 13.0 19.8 Operative Gewinnspanne 5.3% 8.4% Bereinigtes Betriebsergebnis 13.6 4.6 Bereinigte operative Gewinnmarge 5.6% 2.0% Gewinn des Berichtszeitraums 4.4 16.6 Operativer Cashflow 12.5 -13.1 Investitionsausgaben 5.5 6.7 Nettoverschuldung 78.0 104.2 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 33.8% 34.0% 1) Der Umsatz von Composite Materials enthält den Umsatz mit Strukturprofilen in Höhe von 47,5 Mio. CHF im Jahr 2023 und 27,4 Mio. CHF im Jahr 2022 für einen Zeitraum von 2 Monaten (Mai, Juni) nach der Übernahme Ende April 2022.. 2) 2022 beinhaltet den Gewinn aus dem Verkauf des Aero-Geschäfts in Höhe von CHF 18,3 Millionen. Bereinigter Betriebsgewinn mehr als verdoppelt

Gurit erreichte einen Betriebsgewinn von CHF 13.0 Millionen mit einer Betriebsgewinnmarge von 5.3%. Ohne Berücksichtigung von Devestitions-, Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen verbesserte sich der bereinigte Betriebsgewinn deutlich auf CHF 13,6 Millionen mit einer bereinigten Betriebsgewinnmarge von 5,6%, verglichen mit CHF 4,6 Millionen oder 2,0% im ersten Halbjahr des Vorjahres. Die bereinigte Betriebsgewinnmarge verbesserte sich auf über 10% in den Geschäftsbereichen ohne das 2022 akquirierte Structural Profiles-Geschäft, das in seinem dänischen Betrieb einen beträchtlichen Verlust auswies, während der vielversprechende indische Standort im zweiten Halbjahr 2023 anlaufen wird. Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf einen günstigeren Produktmix im Bereich Manufacturing Solutions, eine bessere Performance des neu aufgestellten PET-Geschäfts und die in den Jahren 2022 und 2023 ergriffenen Kostensenkungsmassnahmen zurückzuführen. Der Gewinn pro Aktie beträgt im ersten Halbjahr 2023 CHF 1,54 (erstes Halbjahr 2022: CHF 3,61, einschliesslich CHF 3,91 Gewinn pro Aktie aus dem Verkauf des Aero-Geschäfts). Cashflow und Bilanz

Gurit hat die Cashflow-Generierung aus betrieblicher Tätigkeit mit CHF 12,5 Millionen gegenüber CHF -13,1 Millionen im ersten Halbjahr des Vorjahres deutlich verbessert. Dieser Anstieg ist auf ein höheres Betriebsergebnis im Jahr 2023 und zahlreiche Verbesserungen des Betriebskapitals im zweiten Halbjahr 2022 und 2023 zurückzuführen. Die Investitionen beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 5,5 Millionen, verglichen mit CHF 6,7 Millionen im ersten Halbjahr des Vorjahres. Grössere Investitionen in Wachstumskapazitäten, insbesondere im Bereich Structural Profiles, wurden am nun voll funktionsfähigen Standort in Chennai, Indien, getätigt. Gurit konnte auch die Nettoverschuldung um CHF 26,2 Millionen von CHF 104,2 Millionen im Juni 2022 auf CHF 78,0 Millionen im Juni 2023 deutlich reduzieren. Ausblick

Nach einer besser als erwarteten Leistung im ersten Halbjahr geht Gurit davon aus, dass das gute Geschäftsumfeld im Bereich Marine & Industrial anhalten wird, rechnet jedoch im Bereich Wind weiterhin mit kurzfristigen Unsicherheiten. Gurit erhöht die bereinigte Betriebsgewinnprognose für das Gesamtjahr 2023 für die Betriebsgewinnmarge von bisher 2-5% auf 3-6% und erwartet einen Nettoumsatz in der Grössenordnung von CHF 460-490 Millionen. Gurit erwirbt den verbleibenden 40%-Anteil am Geschäftsbereich Structural Profiles

Wie bereits berichtet, hat Gurit im Mai 2022 60% von Fiberline Composites A/S übernommen. Unmittelbar nach diesem ersten Akquisitionsschritt begann Gurit mit dem Aufbau des Geschäfts auch in Indien als Teil ihres Campus in Chennai. Dieser Produktionsbereich wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 in vollem Umfang hochgefahren. Das bestehende dänische Geschäft wurde durch hohe Kosten und eine geringe Kundennachfrage im Jahr 2022 und deutlich im Jahr 2023 beeinträchtigt, was zu einem erheblichen Verlust im ersten Halbjahr 2023 und im gesamten Jahr führt. Um die Verbesserung auch im dänischen Produktionsbetrieb zu beschleunigen, hat Gurit am 15.8.2023 mit der Familie Thorning einen Aktienkaufvertrag über die verbleibenden 40% der Aktien unterzeichnet, früher als ursprünglich vorgesehen, um die volle Kontrolle über das Geschäft zu erlangen. Der Abschluss erfolgte am gleichen Datum zu einem Kaufpreis von maximal EUR 28,15 Mio., der eine Barzahlung und eine längerfristige Gewinnbeteiligung beinhaltet. Die Vereinbarung mit dem Minderheitsaktionär wird es Gurit ermöglichen, den Turnaround des Unternehmens zu beschleunigen und alle Synergien der Gruppe voll auszuschöpfen. Organisatorische Veränderung im Verwaltungsrat

Mit Wirkung zum 16.8.2023 ist Rudolf Hadorn aus privaten Gründen aus dem Verwaltungsrat von Gurit ausgeschieden. Er wird sich voll und ganz seinen verschiedenen privaten Geschäftsaktivitäten widmen. Der Verwaltungsrat dankt Rudolf Hadorn für die fast 16 Jahre, die er als CEO und Mitglied des Verwaltungsrats tätig war, und wünscht ihm alles Gute. Das Verwaltungsratsmitglied Philippe Royer wurde vom Verwaltungsrat zum Präsidenten von Gurit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2024 gewählt. Gurit erhält ein A-Rating für seine ESG-Performance

Die Nachhaltigkeitsleistung von Gurit wurde von MSCI im Juli 2023 zum ersten Mal mit einem A-Rating ausgezeichnet. Damit gehört Gurit zur Top Tier Gruppe aller bewerteten Unternehmen im Spezialchemiesektor. Das Rating bestätigt, dass die Praktiken des Unternehmens im Umgang mit ESG-Risiken und -Chancen gut mit den Interessen der Aktionäre übereinstimmen und ist eine wichtige Anerkennung für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie von Gurit.

Online-Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse und Online-Konferenz für Medien und Analysten

Am Mittwoch, 16. August 2023, wird das Gurit Management um 09:00 Uhr MESZ in einem öffentlichen Webcast die Ergebnisse des Zwischenberichts zum ersten Halbjahr 2023 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist unter www.gurit.com/Investors/Webcasts abrufbar. Unter demselben Link wird auch eine archivierte Version des öffentlichen Webcast zur Verfügung gestellt. Analysten und Journalisten sind eingeladen, nach vorheriger Anmeldung über investor@gurit.com an der Telefonkonferenz mit Fragen und Antworten teilzunehmen. Der Halbjahresbericht 2023 ist unter dem folgenden Link verfügbar: https://www.gurit.com/investors/reports Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GURN) sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, den Formenbau für Windrotorblätter, pultrudierte Strukturprofile und Dienstleistungen in den Bereichen Core Kitting und Composite Engineering spezialisiert. Das umfassende Produktsortiment beinhaltet Strukturkernwerkstoffe, Prepregs, Werkzeugformen, Blattwurzel Verstärkungen und Automatisierungslösungen, sowie Klebstoffe und weitere formulierte Produkte. Gurit beliefert Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, Bootsbau, Architektur und zahlreiche weitere Industriesektoren. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in Australien, China, Dänemark, Ecuador, Grossbritannien, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei und den USA.

www.gurit.com Gurit Group Communications

Thomas Nauer

Telefon: +41 44 316 15 50

E-Mail: thomas.nauer (at) gurit.com Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Geschäftliche und wirtschaftliche Risiken und Entwicklungen, das Verhalten von Wettbewerbern, politische Entscheidungen und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung abweichen. Die Gurit Holding AG übernimmt daher keine Verantwortung in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung. Deutsche Übersetzung: bei Diskrepanzen zur englischen Originalfassung gilt die englischsprachige Version.

Ende der Adhoc-Mitteilung