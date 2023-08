Implenia AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Implenia mit starkem Ergebnis im ersten Halbjahr auf Kurs, die Ziele für 2023 zu erreichen



16.08.2023 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Implenia erzielte im ersten Halbjahr 2023 ein starkes EBIT von CHF 49,9 Mio.; Umsatz währungsbereinigt über Vorjahresniveau, Auftragsbestand nochmals erhöht



Eigenkapitalquote weiter auf 18,0% gesteigert



Akquisition von Wincasa erfolgreich abgeschlossen



Alle Divisionen mit attraktivem Leistungsangebot hervorragend in einem herausfordernden Marktumfeld positioniert



Für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Implenia ein erwartetes EBIT von CHF ~120 Mio. sowie eine Eigenkapitalquote von >20% Glattpark (Opfikon), 16. August 2023



Implenia CEO André Wyss kommentiert das Halbjahresergebnis: «Mit unserem strategischen Portfoliomix konnten wir im ersten Halbjahr 2023 wiederum ein starkes Ergebnis erzielen. Nach erfolgreicher Transformation und der abgeschlossenen Akquisition von Wincasa ist Implenia hervorragend positioniert für nachhaltigen Erfolg. Der Umsatz liegt währungsbereinigt über dem Vorjahresniveau, der Auftragsbestand ist weiter gestiegen und alle Divisionen haben positiv zum Ergebnis beigetragen. Implenia ist auf Kurs, um die für das Jahr 2023 gesetzten Ziele zu erreichen.» Implenia erzielte im ersten Halbjahr 2023 ein starkes EBIT von CHF 49,9 Mio.; Umsatz währungsbereinigt über Vorjahresniveau, Auftragsbestand nochmals erhöht

Implenia erzielte ein starkes EBIT von CHF 49,9 Mio. (HY1.2022: CHF 95,1 Mio.; CHF 24,2 Mio. ohne überdurchschnittliche Erträge der Division Real Estate), währungsbereinigt von CHF 52,5 Mio. Alle Divisionen waren profitabel, Civil Engineering und Specialties haben ihr EBIT signifikant verbessert.



Der Umsatz lag mit CHF 1’731 Mio. auf Vorjahresniveau (HY1.2022: CHF 1’767 Mio.), währungsbereinigt bei CHF 1'807 Mio. Der Auftragsbestand erhöhte sich nochmals auf CHF 7,3 Mrd. (HY1.2022: CHF 7,1 Mrd.), währungsbereinigt auf CHF 7,5 Mrd. Die strikte Anwendung von Value Assurance – dem Risikomanagement von Implenia – stellt weiterhin sicher, dass der Strategie entsprechende Projekte akquiriert werden. Die Division Real Estate erzielte ein EBIT von CHF 16,1 Mio. (HY1.2022: CHF 75,6 Mio.). Das Ergebnis ist nicht vergleichbar mit der Vorjahresperiode aufgrund überdurchschnittlicher Erträge aus Veräusserungen grosser Immobilienprojekte im ersten Halbjahr 2022. Die Division ist auf Kurs, um das für 2023 angestrebte EBIT-Ziel von über CHF 40 Mio. mittels geplanter Transaktionen zu erreichen. Der Buchwert des bestehenden Real Estate Portfolios belief sich auf CHF 158,8 Mio. (HY1.2022: CHF 129,9 Mio.; Marktwert per 31.12.2022: CHF 351 Mio.). Die Partnerschaft mit Ina Invest entwickelte sich weiterhin erfolgreich. Die Division Buildings steigerte die operative Leistung auf Stufe EBIT exklusive Wincasa auf CHF 19,8 Mio. (HY1.2022: CHF 17,6 Mio.). Unter Einbezug der Transaktions- und Integrationskosten sowie der PPA-Abschreibungen aus der Übernahme von Wincasa lag das ausgewiesene EBIT bei CHF 18,2 Mio. Für das Gesamtjahr erwartet die Division bereits einen positiven EBIT-Beitrag aus der Wincasa-Transaktion. Der Umsatz stieg auf CHF 906 Mio. (HY1.2022: CHF 851 Mio.). Der Auftragsbestand war mit CHF 2’814 Mio. (HY1.2022: CHF 3’138 Mio.) trotz herausforderndem Marktumfeld auf hohem Niveau und weiterhin von guter Qualität. Die Division Civil Engineering erhöhte das EBIT deutlich auf CHF 11,7 Mio. (HY1.2022: CHF 3,7 Mio.), mehrheitlich aus verbessertem operativem Geschäft, währungsbereinigt betrug das EBIT CHF 13,9 Mio. In der Vorjahresperiode erzielte die Division erstmals bereits zum Halbjahr ein positives EBIT. Nun konnte dieses signifikant gesteigert werden. Der Umsatz lag mit CHF 891 Mio. (HY1.2022: CHF 916 Mio.) auf Vorjahresniveau, währungsbereinigt bei CHF 958 Mio. Der Auftragsbestand erreichte mit CHF 4’302 Mio. (HY1.2022: CHF 3’870 Mio.), währungsbereinigt CHF 4'498 Mio., erneut einen Rekordstand und ist, durch die konsequente Anwendung von Value Assurance, von verbesserter Qualität. Die Division Specialties steigerte ihr EBIT auf CHF 1,6 Mio. (HY1.2022: CHF 0,8 Mio.). Mit der Bereinigung ihres Portfolios fokussiert die Division auf profitables Wachstum, unter anderem durch Aktivitäten in den Bereichen Beratung und Engineering, die den Kunden Mehrwert und Implenia eine attraktive Marge bieten. Aus diesem Grund lag der Umsatz mit CHF 74 Mio. (HY1.2022: CHF 79 Mio.) unter Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand hat sich mit dem angepassten Portfolio sehr gut entwickelt und lag bei CHF 166 Mio. (HY1.2022: CHF 140 Mio.). Ein wachsender Anteil davon stammt aus Dienstleistungen, die das Bauen effizienter sowie nachhaltiger machen. Eigenkapitalquote weiter auf 18,0% gesteigert

Sogar mit der Dividendenauszahlung im März konnte Implenia das Eigenkapital im ersten Halbjahr um CHF 18,7 Mio., auf CHF 501,4 Mio. (FY.2022: CHF 482,7 Mio.) erhöhen. Aufgrund konsequenter Umsetzung der Asset-light Strategie blieb die Bilanzsumme trotz Akquisition von Wincasa stabil bei CHF 2’791 Mio. (FY.2022: CHF 2’753 Mio.). Die Eigenkapitalquote konnte per 30. Juni 2023 weiter auf 18,0% (FY.2022: 17,5%) gesteigert werden. Das Halbjahresergebnis ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg, die Eigenkapitalquote nachhaltig auf über 20% zu verbessern. Die Veränderung der flüssigen Mittel im ersten Halbjahr war wie erwartet saisonal beeinflusst und enthielt auch die Zahlung der ersten Tranche des Kaufpreises für Wincasa, Zukäufe zur Landbank, die Rückzahlung eines Schuldscheins sowie die Dividendenzahlung. Der Free Cash Flow ohne die erwarteten Sondereffekte betrug CHF -180 Mio. Basierend auf dem profitablen operativen Geschäft, erwartet Implenia eine nachhaltig positive Entwicklung des Free Cash Flow. Sämtliche syndizierten Geldlimiten stehen dem Unternehmen vollständig zur Verfügung. Die noch ausstehende Tranche des Kaufpreises für Wincasa von CHF 71,6 Mio. wird gemäss Vereinbarung Anfang 2024 fällig. Akquisition von Wincasa erfolgreich abgeschlossen

Mit der Anfang Mai abgeschlossenen Akquisition von Wincasa, erweiterte Implenia die Wertschöpfungskette in der Nutzungsphase. Für bestehende wie auch für neue Kunden offeriert die Gruppe ein einzigartiges, integriertes Leistungsangebot über den ganzen Lebenszyklus von Immobilien hinweg. Implenia baut so seine hervorragende Positionierung als integrierter Bau- und Immobiliendienstleister weiter aus. Die Gruppe erwartet durch die Akquisition stabile, wiederkehrende Erträge und höhermargiges Geschäft. Die Eingliederung von Wincasa als rechtlich und operationell selbständige Einheit innerhalb der Division Buildings verläuft nach Plan. Alle Divisionen mit attraktivem Leistungsangebot hervorragend in einem herausfordernden Marktumfeld positioniert

Das Marktumfeld bleibt anspruchsvoll und wird von Implenia in allen relevanten Märkten aktiv beobachtet. Die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise haben die Teuerung in der Baubranche angetrieben, steigende Zinsen die Finanzierung verteuert. In einigen Bereichen ist die Bauproduktion gesunken.



Das Geschäft von Implenia fokussiert auf grosse, komplexe Projekte im Hoch- und Tiefbau sowie auf das eigene Entwicklungsportfolio an attraktiven, urbanen Lagen. Für diese Bereiche, insbesondere für Infrastrukturprojekte, ist die Marktprognose weiterhin stabil bis positiv. Mit seinem umfassenden, attraktiven Leistungsangebot ist Implenia hervorragend aufgestellt, um für seine Kunden Mehrwert zu schaffen. Im Hochbau spezialisiert sich Implenia vermehrt auf Immobilienprojekte in wachsenden Bereichen, wie zum Beispiel Gesundheit oder Forschung und Entwicklung und hat mit der strategischen Akquisition von Wincasa das Geschäft erweitert. Im Tiefbau ist die Nachfrage nach Infrastrukturbauten für Mobilität und Energie in Europa weiterhin stark. Die Auswirkungen der Bauteuerung konnte Implenia bisher mittels Bündelung der Beschaffung beim zentralen Einkauf sowie durch Vertragsmanagement abfedern. Für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Implenia ein erwartetes EBIT von CHF ~120 Mio. sowie eine Eigenkapitalquote von >20%

Implenia erwartet für das Gesamtjahr 2023 ein EBIT von rund CHF 120 Mio., basierend auf dem starken operativen Geschäft aller Divisionen. Zusätzlich geht Implenia weiterhin von einer Verbesserung der Eigenkapitalquote auf >20% per Jahresende aus. Mittelfristig wird eine Eigenkapitalquote von 25% anvisiert.



