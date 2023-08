Insider - Regierung will Ende August Konjunkturmaßnahmen beschließen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will den am Mittwoch wegen Streits in der Koalition verschobenen Beschluss über Steuererleichterungen für Unternehmen Ende August nachholen.

"Die Koalition hat sich darauf verständigt, dass die Kabinettsklausur in Meseberg die wirtschaftliche Situation zum Schwerpunkt machen wird", erfuhr Reuters aus dem Regierungsbündnis von SPD, Grünen und FDP. "Dort wird auch das Wachstumschancengesetz beschlossen werden." Die Koalition sei sich einig, die Wirtschaft mit Impulsen zu unterstützen, um Investitionen der Unternehmen zu stärken. "Das Wachstumschancengesetz ist dafür ein erster Schritt", hieß es weiter. "Der Austausch hierzu wird nun fortgesetzt."

Finanzminister Christian Lindner nannte es bedauerlich, dass sein Gesetzesvorhaben am Mittwoch noch nicht beschlossen worden sein. "Die strukturellen Bedingungen für die Wirtschaft müssen verbessert und Investitionen attraktiver werden", erklärte der FDP-Chef via Kurzmitteilung bei X (ehemals Twitter). "Es ist daher bedauerlich, dass ein Kabinettsbeschluss zum Wachstumschancengesetz trotz des Einvernehmens mit dem BMWK nicht möglich war", erklärte er mit Verweis auf das Grünen-geführte Bundeswirtschaftsministerium.

Begründet wurde die Verschiebung des Beschlusses in Regierungskreisen unter anderem damit, dass Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das Vorhaben mit Forderungen zur Kindergrundsicherung verknüpft habe. Aus der Koalition hieß es nun, die Kindergrundsicherung sei ein zentrales Vorhaben für die gesamte Koalition: "Eine Einigung wird voraussichtlich zeitnah erfolgen."

