Original-Research: CEWE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CEWE Unternehmen: CEWE ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.08.2023 Kursziel: 148,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA) Wachstum und Kosteneffizienz führen zu EBIT-Verbesserungen in operativen Segmenten - Verkaufsvorbereitung bei futalis initiiert CEWE hat letzte Woche den H1-Bericht vorgelegt, der unseren Erwartungen entspricht und eine anhaltend starke Entwicklung illustriert. Das saisonbedingt schwächste Quartal zeigt neben Volumenzuwachs auch Ergebnisverbesserungen entlang aller operativen Segmente. Im Fokus der Gruppe stehen jedoch die Vorbereitungen für das entscheidende Q4. Top Line-Zuwachs sowohl durch Volumen- als auch Preiseffekte: Im zweiten Quartal erzielte CEWE Umsätze i.H.v. 142,3 Mio. Euro, was einer Steigerung von 7,8% yoy entspricht. Wesentlicher Treiber war erneut das starke Fotofinishing-Segment (110,4 Mio. Euro; 9% yoy; davon 7% durch Preiseffekte und 2% volumenbedingt). Auf 6M-Konzernsicht verzeichnete die Gruppe damit einen Zuwachs von 10,7% yoy, weshalb zum Halbjahr Erlöse von 299,9 Mio. Euro zu Buche standen (H1/22: 270,9 Mio. Euro). EBIT-Verbesserungen in Q2 in allen Kern-Geschäftsfeldern: In den zurückliegenden drei Monaten ist es CEWE gelungen, wesentliche operative GuV-Kostenquoten zu reduzieren. So ging die Personalkostenquote um 50 BP yoy zurück, die sbA-Quote sank um 30 BP yoy und auch die Rohertragsmarge profitierte von Produktmixeffekten (geringerer Anteil des materialintensiven Kommerziellen Online Drucks), was sich in einer Zunahme auf 71,8% (+90 BP yoy) zeigte. Ergebnisseitig setzte sich das EBIT wie folgt zusammen: [Tabelle] Dennoch zeigt sich im saisonal bedingten nachfrageärmsten Quartal die Fixkostenremanenz deutlich. So verzeichnete CEWE ein in Q2 typischerweise negatives EBIT i.H.v. -5,2 Mio. Euro, was um einmalige Sondereffekte bereinigt eine Verbesserung ggü. dem Vorjahr bedeutet (adj. EBIT: -4,0 Mio. Euro vs. Q2/22: -4,3 Mio. Euro). Verkaufsvorbereitung von futalis: Das Management gab bekannt, den Verkauf des im Geschäftsfeld "Sonstige" ausgewiesene Business von futalis vorzubereiten. In diesem Zusammenhang sind Impairment-Abschreibungen von 0,8 Mio. Euro angefallen. Hinsichtlich eines möglichen Verkaufspreises nehmen wir einen Durchschnittswert von Sales Multiples aus der Branche an (Chewy: 1,4x; Micro Caps: 0,7x; zooplus: 1,0x). Mit einem Umsatzniveau von über 8 Mio. Euro in 2022 dürfte der Verkaufserlös knapp 10 Mio. Euro betragen (MONe). Fazit: Die Q2-Zahlen bestätigen unsere Sicht auf den Case. Besonders positiv sehen wir die Entwicklung in den wesentlichen operativen Segmenten, dem starken Wachstum in dem entscheidenden Geschäftsfeld des Fotofinishings und die Frühindikatoren für einen guten Verlauf des Q4 (insb. Reise- sowie Konsumverhalten). Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel i.H.v. 148,00 Euro.