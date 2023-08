OTS: SOLIT Gruppe / Neue flexgold-App: Sekundenschnell direkt physisches Gold ...

Neue flexgold-App: Sekundenschnell direkt physisches Gold ohne Zwischenhändler kaufen Zürich (ots) - - Mit der neuen flexgold-App des mehrfach ausgezeichneten Edelmetallunternehmens SOLIT können Anleger selbst rund um die Uhr Edelmetalle kaufen, einlagern, nach Hause liefern lassen oder verkaufen - wann immer der Goldkurs gerade günstig ist. Gold ist eine attraktive, langfristig stabile Anlageklasse, die Sicherheit und finanzielle Freiheit gibt. Mit der neuen App flexgold der schweizerischen SOLIT Gruppe können Anlegerinnen und Anleger ab einem Euro einfach und sicher digital Gold kaufen - und kommen zudem physisch in den Besitz des Edelmetalls. Entweder wird das Gold in der Schweiz im Zollfreilager in Embrach gelagert oder man kann es sich nach Hause schicken lassen. flexgold verbindet die einfache und günstige Investition in physische Edelmetalle sowie deren hochsichere Lagerung mit der bequemen und maximal flexiblen Abwicklung per App. "Gold ist seit Jahrtausenden ein Wertspeicher und Inflationsschutz und eine gute Ergänzung des Portfolios", so Robert Vitye, CEO und Gründer von SOLIT. "Als alternative Währung bringt es dem Anleger auch ein Stück zusätzliche finanzielle Freiheit. Da passt es, dass wir als Schweizer Unternehmen eine App launchen, die dem User noch mehr persönliche Unabhängigkeit schenkt." Bei flexgold stehen die vier Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium zur Verfügung, welche in den vier Währungen Schweizer Franken (CHF), Euro (EUR), britisches Pfund (GBP) und US-Dollar (USD) gehandelt werden können. Die Preise werden im Minutentakt aktualisiert. Gold ist eine weltweit geschätzte und verbreitete Anlageform - und angesichts der unsicheren Zeiten gewinnt das Edelmetall umso mehr an Relevanz. Mit flexgold können nun alle Anlegerinnen und Anleger von dieser bewährten Geldanlage profitieren. Die flexgold-App ist sowohl für Apple iOS als auch Google Android in den Stores und auf flexgold.com verfügbar. Die App ist kostenlos und kann direkt auf dem Handy, Tablet oder anderen smarten Endgeräte verwendet werden. Hinter flexgold.com steht die SOLIT Gruppe, die seit 2008 im Edelmetallhandel aktiv ist und inzwischen zu den führenden Edelmetallhandelsunternehmen in Europa gehört. Der Hauptsitz der SOLIT Gruppe befindet sich seit 2021 in Tägerwilen im Kanton Thurgau. Mehr: https://flexgold.com/ Über die SOLIT Gruppe Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 150 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA). Pressekontakt: SOLIT Gruppe Herr Robert Vitye Hauptstrasse 15 8274 Tägerwilen Schweiz T +49 (0) 6122 58 70-58 F +49 (0) 6122 58 70-22 M mailto:media@flexgold.com http://www.flexgold.com Pressekontakt Sabine Dabergott financial relations GmbH Louisenstraße 97 61348 Bad Homburg T +49 (0) 6172-27159-30 F +49 (0) 6172-27159-69 M mailto:s.dabergott@financial-relations.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126228/5581561 OTS: SOLIT Gruppe ISIN: DE000A2AQ952