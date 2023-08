Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Baerbock/Panne

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Baerbock/Panne:

"Auch der geplante Besuch in Fidschi fällt unter die Kategorie deutsches Eigeninteresse. Das Land ist nicht nur massiv vom Klimawandel betroffen. Die Inselgruppe war zudem die erste im Pazifik, die diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen hatte. Nun geht sie auf Distanz zur Führung in Peking und verweist darauf, dass dort ein anderes politisches System herrscht. Ein kleines Land wendet sich von einem übergroßen Partner ab und demokratischen Ländern zu - die Reise von Baerbock wäre in dieser Situation ein wichtiges Signal der Unterstützung an die Inselnation gewesen und an jene Länder, die vor ähnlichen Entscheidungen stehen. Umso schädlicher ist es, dass die Außenministerin diesen wichtigen Termin absagen musste, weil es bei der Technik hakt. Und es ist peinlich für ein Land wie Deutschland, das für seine hervorragenden Maschinen und seine Sorgfalt bekannt ist."/yyzz/DP/ngu