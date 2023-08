Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Flugzeugpanne der Außenministerin

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Flugzeugpanne der Außenministerin:

"In Deutschland fließt Wasser auf die Mühlen jener, die schon länger glauben, dass Made in Germany nicht mehr für Qualität, sondern für Murks steht. Zu viele Baustellen, die wahrhaftigen im Straßenverkehr und auf Bahnstrecken und die politischen mit vielen ungelösten Problemen wie der hohen Inflation, der schwachen Konjunktur, den Folgen der Energiewende. Ganz zu schweigen von den Sorgen um den Klimawandel, der auch in Deutschland zunehmend zu spüren ist, und Russlands Krieg gegen die Ukraine, dessen Verlauf niemand vorherzusagen vermag. Und dann haben wir auch noch im Fußball kein Glück."/DP/jha