SPD-Politikerin zu Cannabis-Gesetz: 'Ist-Zustand ist inakzeptabel'

BERLIN (dpa-AFX) - Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Carmen Wegge, hat sich mit Blick auf den Cannabis-Gesetzentwurf für eine Legalisierung der Droge ausgesprochen. "Der Vorteil der Cannabis-Legalisierung ist, dass wir zum einen den Kinder- und Jugendschutz stärken werden, dass wir den Gesundheitsschutz in den Vordergrund stellen und den Schwarzmarkt bekämpfen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir stellen fest, dass das Cannabis-Verbot dazu geführt hat, dass eigentlich gar keine Aufklärungsarbeit an Schulen stattfindet", sagte Wegge. Die Behörden verließen sich darauf, "dass die Leute schon wissen, dass man das nicht konsumieren soll." Jugendliche unter 18 Jahren, die mit Cannabis aufgegriffen werden, sollen nach den Gesetzesplänen zu Präventionskursen verpflichtet werden können.

Wegge verweist auf Länder, in denen Cannabis schon teilweise oder vollständig legalisiert wurde. Dort sei der Konsum von Kindern und Jugendlichen rückläufig, auch der Schwarzmarkt werde geschwächt. Die Legalisierung in Deutschland sei "der richtige Weg", sagte Wegge. "Denn der Ist-Zustand ist auf jeden Fall inakzeptabel."

Cannabis zu Hause oder gemeinschaftlich in speziellen Clubs anbauen oder ganz legal einen Joint rauchen - das soll mit dem Gesetz möglich werden. Nachdem sich das Kabinett am Mittwoch ausgetauscht hat, soll der Gesetzentwurf nach der Sommerpause im Bundestag beraten und beschlossen werden. Inkrafttreten könnten die neuen Regeln noch in diesem Jahr./lfo/DP/men